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因應台積等大廠進駐 左營大路圓環將改為十字路口

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄左營舊城的南門圓環將改為十字路口，並以半島形式連接南門文化遺址。高市新工處提供
高雄左營舊城的南門圓環將改為十字路口，並以半島形式連接南門文化遺址。高市新工處提供

高雄左營舊城的南門是國定古蹟，圍繞它的圓環有多達6個路口交會，行車路線與交通號誌複雜，不僅外地人感到迷惑，也經常發生交通事故，但這裡也是連接台積電設廠的楠梓產業園區交通要道，高市新工處為了增加交通效率，將配合新台17線南段第3期工程取消圓環，改成十字路口，預計2026年完工。

左營舊城南門與北門、東門同列國定古蹟，南門圓環附近有果貿社區、海青工商，交通設計上有6個路口匯集，包括左營大路、啟文路、中華一路、城峰路、鼓山三路及果峰街，經常發生交通事故，根據高雄市警局統計，今年1到5月南門圓環已發生12件車禍，其中4件有人受傷。

南門圓環附近大樓的居民說，圓環路段交通複雜，「經常有車禍發生」，如果改成十字路口，動線會比較明確，也會比較安全。住在鼓山區的郭姓男子說，上、下班會經過左營大路的南門圓環，每次都要等2個紅燈才能通過圓環，「相當不方便」，如果不用再繞來繞去，會比較便利。

立法委員李柏毅說，因為台積電和科技大廠陸續進駐高雄，左營大路、城峰路、鼓山三路和中華一路等新舊左營接壤處的交通量將大幅增加，圓環設計導致車流阻塞，新台17線南段工程將南門圓環改為一般十字路口，並以半島形式連接南門文化遺址，保留古蹟並兼顧交通。

高市新工處說，配合新台17線南段第3期工程，左營大路的南門圓環將改為一般十字路口，目前已在規劃設計，會以半島形式連接南門文化遺址，提升路口的交通效率；工程經費約2.23億元，仍在積極向內政部爭取中，目標在2026年完工。

高雄左營舊城的南門圓環有多達6個路口交會，行車路線與交通號誌複雜。記者王勇超／攝影
高雄左營舊城的南門圓環有多達6個路口交會，行車路線與交通號誌複雜。記者王勇超／攝影

交通事故 國定古蹟

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