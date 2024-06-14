屏東恆春5例狂犬病 2不1要嚴防

屏東縣恆春半島今年接連出現4例鼬獾及1例白鼻心狂犬病，已累計5例野生動物狂犬病案例，屏縣動物防疫所提醒，狂犬病是人畜共通疾病，如發現食肉性野生動物要避開，若不慎被咬，要立即就醫並通報防疫所；另台東今年第1期稻作將收成，東海岸稻田近來迭遭獼猴及山豬入侵，有農友哀怨收成不到一半，因不符天災救濟，只能認賠，心在淌血。

屏東縣動物防疫所表示，恆春鎮2014年、2015年出現白鼻心狂犬病後，至去年都不再發生，但今年恆春半島已累計5例，原因仍不明。動防所提醒，狂犬病是人畜共通疾病，病毒引起的神經性疾病會在哺乳類動物間傳播，感染的動物唾液中含病毒，透過抓、咬傷口進入人體，是種急性病毒性腦脊髓炎，一旦發病致死率高，要注意預防。

動物防疫所呼籲民眾「二不一要」，不接觸野生動物、不棄養寵物、每年帶犬貓及飼養的食肉目動物注射狂犬病疫苗，確保毛小孩及自身安全；如發現鼬獾、白鼻心、食蟹獴等野生動物則應主動避開，若牠們受傷倒地或闖入家中，要立即通報鄉公所或動防所派專人捕抓，不慎被咬則立即就醫。

豬猴入侵 台東稻作遭殃

台東東海岸長濱鄉及東河鄉等地將採收的稻作，最近則被獼猴及山豬入侵破壞，稻穗倒伏，放鞭炮或吹哨驅趕都沒效果，農友表示，稻作過去曾遭鳥害及零星山豬、獼猴危害，今年反常的是豬、猴合體搗亂。由於不符天災救濟，農友只能認栽，苦不堪言。農業處說，會跟農業部反映，在不影響生態發展下架設電圍網，遏止動物破壞。