登革熱新一波傳染 高雄鳳山爆群聚

登革熱新一波疫情到！衛福部疾管署發言人曾淑慧表示，高雄市出現登革熱群聚疫情，經病毒定序後顯示與去年流行病毒株不同，研判是新一波病毒，目前採檢上百名接觸者，皆陰性且無症狀。高市衛生局4天來查獲高達282處積水孳生病媒蚊孑孓，已依法對113人開出罰單。

高雄近日首例登革熱病例為住鳳山區鎮北里20多歲男性，是名交通運輸維修人員，6月6日出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痠痛、關節痛，7日就醫採檢通報後確診。第2例為同區40多歲女性，6月4日肌肉痛就醫，11日症狀加劇，頭痛、骨頭痛、眼窩痛、惡心嘔吐就醫採檢通報後確診，兩人潛伏期有共同活動史。

高雄市衛生局疫調發現，案2於鎮北里中型百貨賣場工作，案1於發病前7天曾經前往該賣場購物，賣場旁邊為建案工地，工地內陰井、地面及陽台以及周邊住家有很多積水容器，均積水孳生大量病媒蚊幼蟲。防疫人員單日就捕獲成蚊13隻，研判為引爆此波群聚疫情的感染窩。

高雄榮總感染科醫師陳堯生表示，本周新增的病例與前一波本土病例已經過兩個傳染期，為新一波傳染。新一波疫情可能受到民眾境外旅遊，自東南亞、中南美洲等地區帶回，初始症狀可能不明顯或是在潛伏期，但是仍然具傳染力，一旦被蚊子叮咬就可能會將病毒傳播出去。

陳堯生說，衛生單位已請各醫院提高警覺，民眾發燒之外，如有皮膚疹子、拉肚子、血小板偏低等症狀，應盡速確認是否感染登革熱，衛生單位也須找出潛在感染者。個案接觸者要觀察30天，檢視是否有頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛等疑似登革熱症狀。

至今年6月12日止，全台累計166例本土登革熱確診病例，高雄市137例、台南市19例、屏東縣9例及嘉義縣1例，有2例重症病例。另今年有104例境外移入病例，高於過去4年同期，感染地以東南亞國家為主。