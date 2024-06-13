影／金門親子嘉年華來了 系列活動要讓大小朋友玩一夏
為了促銷金門觀光，金門縣政府將於7月1日至8月31日，以時下最夯的體驗式遊程為主軸，推出強檔「2024金門親子嘉年華」活動迎接暑假旅遊旺季，今天的宣傳記者會上，縣府也預告，接下來還有親子嘉年華、烈嶼親子童玩節、新前墩西瓜節、金湖海灘花蛤季、後浦十六藝文特區音樂季、金門中秋博狀元餅等一系列精彩活動，讓親子、遊客玩不停。
「2024金門親子嘉年華」今天下午舉行記者會，由縣府參議張瑞心主持，包括觀光處長許績鑫、金城鎮長李誠智、金沙鎮長吳有家與畜試所、水試所、農試所、陶瓷廠、觀光旅遊相關公協會及合作業者等也共同出席。
張瑞心透露，親子嘉年華第一場熱鬧開場的活動，由文化平權為核心的「庄頭劇場-藝日限定」揭開序幕，將於本周六下午2點登場至晚間9時在金城鎮莒光共融公園登場，由FOCA福爾摩沙馬戲團帶來經典大作「海風馬戲派對」，讓遊客體驗金門限定的馬戲奇幻旅程。
接續由各鄉鎮齊力推出的系列活動分別為6月21日的「金湖-餐車嘉年華」、6月29日的「烈嶼-親子童玩節」、7月14日的「金沙-新前墩西瓜節」、7月19日至21日的「金湖-海灘花蛤季」、7月12日至8月31日的「金城-後浦十六藝文特區音樂季」及8月3日的「金寧-金門街頭文化藝術節」；一連串的觀光活動，毫無冷場，讓金門全島成為今年夏天的親子FUN電樂園。
許績鑫表示，縣府積極布建親子休閒場域及活動，讓親子能預先規畫假期去處，除了整合公部門的相關活動及遊程，更邀集近40多家在地業者的支持與參與，推出70多種具金門特色的體驗遊程，涵蓋金門人文歷史、生態體驗、角色扮演、親子的互動體驗，歡迎大家踴躍參與今年夏天一系列的親子活動。
今年的活動高潮將在7月27日及7月28日親子嘉年華主題日，邀請到首度來金門與大家見面的偶像明星巧虎與粉絲同樂，還有大型兒童舞台劇銀河谷音劇團、點亮黑暗的-旋舞炎、泡泡哥哥、小丑泡泡派對等精彩活動，相關活動內容請上「金門觀光旅遊網」查詢(網址： https://kinmen.travel/ )。
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