「玩•頑石」黃瀅權石雕創作展 歡迎小朋友來玩

從紙雕跨足石雕創作藝術家黃瀅權，最近推出一項特別的創作個展《玩‧頑石》石雕創作展，展出多年來的精心創作，特別的是強調石雕作品不只可以看，還可以觸摸，尤其歡迎小朋友適度的碰觸、觸摸去感受石頭的溫度、形狀、與觸感，藉由課程與遊戲讓小朋友激發觀察力與思考方式，培養其想像力和創造力。

藝術家黃瀅權過去就讀原東方工專美工科，曾任職平面媒體編輯，並參與插畫連載，過去曾創作難度很高的紙雕藝術創作，後來全心投入石雕藝術，他說當他拿到一顆石頭時，會先跟他對視、思考，根據他的形狀思考要如何從簡雕刻，盡量保留石頭的紋理，創作出許多精彩的作品，在他看來是一種與大自然一起「玩」創作的過程。