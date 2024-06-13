「玩•頑石」黃瀅權石雕創作展 歡迎小朋友來玩
從紙雕跨足石雕創作藝術家黃瀅權，最近推出一項特別的創作個展《玩‧頑石》石雕創作展，展出多年來的精心創作，特別的是強調石雕作品不只可以看，還可以觸摸，尤其歡迎小朋友適度的碰觸、觸摸去感受石頭的溫度、形狀、與觸感，藉由課程與遊戲讓小朋友激發觀察力與思考方式，培養其想像力和創造力。
藝術家黃瀅權過去就讀原東方工專美工科，曾任職平面媒體編輯，並參與插畫連載，過去曾創作難度很高的紙雕藝術創作，後來全心投入石雕藝術，他說當他拿到一顆石頭時，會先跟他對視、思考，根據他的形狀思考要如何從簡雕刻，盡量保留石頭的紋理，創作出許多精彩的作品，在他看來是一種與大自然一起「玩」創作的過程。
他還笑說這個展覽是專門為小朋友舉辦的，因為平常的藝術展覽帶著孩子的家長都會很嚴肅的告訴孩子「不要碰」、「不要摸」、「不要亂動」。他希望辦一個展覽要讓來參觀的小朋友可以「盡量的摸」、「盡量的拿」、「盡量的玩」，只要記住「小心輕放」，而且還可以把作品拿到我們特別設計的軟墊子上，坐下來好好把玩，希望把他的作品分享給這塊土地上的所有朋友和純真的孩子們。這項《玩‧頑石》石雕創作展從即日起到7月14日在高雄市前鎮區鎮海路2號展出，歡迎民眾預約參觀。
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