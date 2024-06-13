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鳳山登革熱群聚感染 查獲282處病媒蚊積水113人被罰
高雄市鳳山區出現登革熱群聚感染，首例為20多歲男性，第2例為同區40多歲女性，與去年本土流行的病毒株不同，研判為新一波病毒。高市府防疫團隊前往防治，4天查獲高達282處積水孳生病媒蚊孑孓，衛生局依法對113人開出罰單。
首例登革熱病例為住鳳山區鎮北里20多歲男性，是名交通運輸維修人員，6月6日出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉酸痛、關節痛，7日就醫採檢通報後確診。第2例為同區40多歲女性，6月4日肌肉痛就醫，11日症狀加劇頭痛、骨頭痛、眼窩痛、噁心嘔吐就醫採檢通報後確診。
兩例經PCR檢驗，都是陽性第一型。經中央疾管署進行病毒定序，初步研判與去年本土流行的病毒株不同，研判為新一波病毒入侵社區所造成的社區群聚感染。
衛生局疫調發現，案2於鎮北里中型百貨賣場工作，案1於發病前7天曾前往該賣場購物，賣場旁為興建中工地建案，工地內陰井、地面及陽台，及周邊住家很多積水容器，均積水孳生大量病媒蚊幼蟲。防疫人員單日就捕獲成蚊13隻，病媒蚊密度高，研判該社區為引爆此波群聚疫情的感染窩。
高市府防疫團隊7日接獲首例確診個案通報後，啟動地毯式孳生源清除及化學防治等緊急防治工作，連續4天共查獲高達282處積水孳生病媒蚊孑孓。包括閒置空地及菜園堆置容器雜物，盆甕、帆布、花器、輪胎、金爐等孳生大量蚊蟲。
附近也有20處施工興建中的大型建案，廢棄灌溉溝渠淤積雜草叢生，整體環境不良。為降低疫情傳播風險，區級防疫指揮中心偕同區里志工、民眾同步進行環境大掃蕩，至今共清除81處髒亂點，50公噸廢棄物。
衛生局分別釐清相關所有人、管理人、使用人、行為人，至今累計共113人，均依傳染病防治法或廢棄物清理法舉發，裁處1200至1萬5000元罰鍰。
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