快訊

求職未果心生不滿？台中男衝撞成吉思汗健身房 遭法院裁定收押

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國土計畫爭議不休 張麗善：比照屏東畫設農一、農二

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣長張麗善昨揭露各縣市農地畫設審議標準不一，希望中央標準一致。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣長張麗善昨揭露各縣市農地畫設審議標準不一，希望中央標準一致。記者陳雅玲／翻攝

國土計畫法尚未上路爭議不斷，雲林縣議會總質詢今砲聲隆隆，民進黨團議員提出暫緩上路，要求縣府善盡責任，雲林縣長張麗善表示，她已揭露各縣市農地畫設審議標準不一，並就相關爭議與內政部政務次長董建宏討論，提出比照屏東將私人農地畫為農二，國有地畫為農一，希望中央標準一致。

民進黨團議員張維崢、洪如萍、江文登、蔡孟真、蔡岳儒今在議會聯合質詢，強調國土功能分區畫設是地方政府權責，地方政府應落實地方父母官的責任，不要犧牲農民權益、不要散布不實謠言，黨團也向中央陳情暫緩2至3年實施國土計畫法。

內政部政務次長董建宏與國土管理署長吳欣修昨南下雲林拜會張麗善，雙方就國土計畫法歧見進行溝通，張麗善表示，中央應協調保障農民權益，雲林縣是農業大縣，為保障農民權益，她願意擔任異議者，擔負起火車頭的責任，為農民爭取權利，也希望民進黨團能夠努力爭取延緩上路。

張麗善表示，雲林縣目前農一畫設6萬公頃、農二2.6萬公頃，她將比照屏東縣畫設方法，將私人農地畫為農二，國有地畫為農一，此舉雲林縣的農一、農二總面積仍維持8萬7000多公頃，但農二的限制比農一少，多了彈性變更的機會，希望中央能夠比照通過審議。

國土計畫法尚未上路爭議不斷，雲林縣議會總質詢今砲聲隆隆，民進黨團議員提出暫緩上路，要求縣府善盡責任。記者陳雅玲／攝影
國土計畫法尚未上路爭議不斷，雲林縣議會總質詢今砲聲隆隆，民進黨團議員提出暫緩上路，要求縣府善盡責任。記者陳雅玲／攝影

國土計畫法 張麗善 雲林

延伸閱讀

海峽論壇召開在即 張麗善「登陸3天計畫」公開、盼雲林文旦銷陸

國土計畫法地方反彈 內政部拜會張麗善稱農民權益不變

國土計畫屏東農1面積大減、雲林卻增 張麗善質疑特別通融某些縣市

將赴海峽論壇 張麗善：若都不去是給賴總統祭更多閉門羹

相關新聞

鳳山登革熱群聚感染 查獲282處病媒蚊積水113人被罰

高雄市鳳山區出現登革熱群聚感染，首例為20多歲男性，第2例為同區40多歲女性，與去年本土流行的病毒株不同，研判為新一波病...

金門擬設觀光賽馬場？議員因這理由強烈反對

金門縣議會第8屆第3次定期會今天進行縣府專案報告，針對「離島建設條例」修法，縣議員董森堡質詢，縣府企圖新增10條之3特許...

高雄花錢委外市政研究挨轟無效浪費 研考會：溝通調整

高市府市政研究成果網每年會將各局處花錢委託民間做的市政研究報告公開，提供大眾研究價值、提升政策內容；去年該網站僅有4份報...

屏縣長治鄉長補選登記第2天 藍營邱炬峰訴求改變

屏東縣長治鄉長古佳川因案遭停職後決定辭職，長治鄉長補選今第二天登記，國民黨徵召鄉民代表邱炬峰一早登記參選，邱炬峰表示，他...

影／高雄治安今非昔比 陳其邁指過去最後1名間接酸了她

高雄市警察局今辦慶祝警察節大會，市長陳其邁與會致詞，感謝警察同仁的努力與辛勞；陳拿過往高雄治安和現今相比，指過去高雄治安...

澎湖治安滿意度名列前茅 陳光復：感謝警察付出

澎湖縣長陳光復今天在警察節大會中表示，澎湖在全國治安滿意度調查，幾乎都名列前茅，連同施政滿意度的幸福感也都榮獲金牌獎，對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。