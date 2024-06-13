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國土計畫爭議不休 張麗善：比照屏東畫設農一、農二
國土計畫法尚未上路爭議不斷，雲林縣議會總質詢今砲聲隆隆，民進黨團議員提出暫緩上路，要求縣府善盡責任，雲林縣長張麗善表示，她已揭露各縣市農地畫設審議標準不一，並就相關爭議與內政部政務次長董建宏討論，提出比照屏東將私人農地畫為農二，國有地畫為農一，希望中央標準一致。
民進黨團議員張維崢、洪如萍、江文登、蔡孟真、蔡岳儒今在議會聯合質詢，強調國土功能分區畫設是地方政府權責，地方政府應落實地方父母官的責任，不要犧牲農民權益、不要散布不實謠言，黨團也向中央陳情暫緩2至3年實施國土計畫法。
內政部政務次長董建宏與國土管理署長吳欣修昨南下雲林拜會張麗善，雙方就國土計畫法歧見進行溝通，張麗善表示，中央應協調保障農民權益，雲林縣是農業大縣，為保障農民權益，她願意擔任異議者，擔負起火車頭的責任，為農民爭取權利，也希望民進黨團能夠努力爭取延緩上路。
張麗善表示，雲林縣目前農一畫設6萬公頃、農二2.6萬公頃，她將比照屏東縣畫設方法，將私人農地畫為農二，國有地畫為農一，此舉雲林縣的農一、農二總面積仍維持8萬7000多公頃，但農二的限制比農一少，多了彈性變更的機會，希望中央能夠比照通過審議。
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