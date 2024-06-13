澎湖治安滿意度名列前茅 陳光復：感謝警察付出

澎湖縣長陳光復今天在警察節大會中表示，澎湖在全國治安滿意度調查，幾乎都名列前茅，連同施政滿意度的幸福感也都榮獲金牌獎，對第一線執勤警察的付出表達感謝。

澎湖縣警察局慶祝113年警察節大會，今天在警局大樓舉行，由警察局長李名昌主持，陳光復與議長陳毓仁等人都應邀頒獎表揚模範警察高建中、陳俊華與績優義警許總論等人。

陳光復在警察表揚大會中表示，警察在治安、交通及為民服務上，三頭並進，打造澎湖安樂宜居的世外桃源，在全國治安滿意度調查上，幾乎都是名列前茅；也在施政滿意度調查中，澎湖在幸福感都獲得金牌獎，對在第一線執勤全體警察，在治安的付出上，尤其觀光季中長達3個月花火節，營造穩定治安與順暢交通環境，更是辛勞，讓遊客留下難忘回憶。

陳毓仁也表示，穩定的治安及交通環境是安居樂業基石，也給予警方高度肯定，對於警察勤務加重，警察超勤加班等福利，議會將與縣府共同努力，給予警察最大支持，讓他們在治安維護工作上全力打拚。

澎湖縣警察局慶祝警察節，除了舉辦慶祝表揚大會，還舉辦捐血活動，讓警察維護治安之餘，還挽袖捐出鮮血助人。

澎湖縣警局警察節慶祝大會，今天接受表揚模範警察高建中、陳俊華2人；資深績優警察有陳岳夆、莊博忠、吳政澤、李淵、陳郁文、許懋生；績優員警吳欣芸、顏金泉、許建勝、莊博忠、洪永明、呂榮澄、蔣佩蓁、呂佩珉、陳德利、呂志展、呂明仲、陳文宗和績優義勇警察許總論等。