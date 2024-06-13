金門擬設觀光賽馬場？議員因這理由強烈反對

金門縣議會第8屆第3次定期會今天進行縣府專案報告，針對「離島建設條例」修法，縣議員董森堡質詢，縣府企圖新增10條之3特許設置觀光賽馬場，他表達「強烈反對」。董說，澳門、新加坡賽馬場都因市場萎縮相繼倒閉，加上目前兩岸關係緊張，大陸官方反對博弈態度明確，如果陸客從此不來，此舉無疑是作繭自縛。對此，縣長陳福海表示，他個人持反對。

依縣府提的「離島建設條例」修法建議專案報告，稱在上次會期有議員建議離島建設條例，將開放設置觀光賽馬場，其中縣府將建議修正條文第10條之3，開放離島設置觀光賽馬場，觀光賽馬場的申請程序、設置標準、相關監督管理事項實施辦法，由離島縣政府定之，特許經營之觀光賽馬場從事觀光賽馬者，不適用動物保護法相關規定及刑法賭博罪章。

董森堡在質詢時直接問陳福海，是促賭還是反賭？還說陳任職立委期間，利用離島建設條例的漏洞，與澎湖縣立委林炳坤修法通過10-2條例。以致後續澎、金、馬地區因促賭與反賭辦理多場公投，嚴重撕裂居民情感。2017年，金門地區辦理博弈公投，在地方反賭人士大力奔走，及陸方政界、宗教界強烈反對，勇敢的金門鄉親理性思考下，以24368票比2706票，將近十比一的壓倒性勝利下，鄉親們用智慧拒絕了金門賭場。

董森堡提到，陳福海在2017年時任縣長時，對博弈投下不同意票，此次陳回鍋，又推動「設置觀光賽馬場」，縣府此舉不是在撕裂金門居民情感？置九成金門反賭民意於不顧？

董也指出，澳門賽馬場現已經市場萎縮、新加坡東灣金門賽馬場本月9日正式結束營運，縣府報告還稱要修法推動，大陸官方反對博弈態度明確，縣府此舉會不會令陸客來金遙遙無期。董森堡除表達堅決反對，也提醒縣府要「審慎為之」，不要挑戰金門的民意。

縣議員王國代也認同董森堡的意見，他說，金門應該朝觀光賽車、海水浴場等觀光設施，朝此方向修正離島條例比較好。