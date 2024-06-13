黑鮪捕撈達配額9成倉促喊卡 農業部：研議補救

台灣海域黑鮪魚近年豐收，漁業署6月3日才辦行銷推廣會，6天後宣布今年黑鮪魚漁獲已達國家配額9成，12日起禁捕；屏東立委徐富癸今天在立院質詢時痛批是「突襲」漁民，漁民一次出海捕約10天作業時間，緩衝期太短又倉促公告，讓才出海或準備出海的漁民急跳腳，要農業部檢討現行無效率的預警機制，並提漁民補償措施；農業部長陳駿季承諾，對通知禁捕後已出海的漁船，研議補救措施，減少損失。

徐富癸說明，舉辦24年的屏東黑鮪魚文化觀光季，今年好像多災多難，前陣子才有人誤傳黑鮪魚價格重跌至每公斤70元的低價，近期漁業署又突如其來宣布停止捕撈，對漁民的生計造成不小的打擊，有些返鄉過端節的漁民在港邊準備出海，有些剛到魚場，有些甚至抓到，因超過12日零時起的時效，只能忍痛丟回海裡，不合理也不合情。

他說，漁業署在6月9日發布，12日停止捕撈黑鮪公告，許多漁民反映，未接獲漁業署在前段時間針對黑鮪魚捕獲量即將到達上限的通知，成本已經投入，且漁業署並未事前逐一告知漁民，僅透過各區漁會或部分團體轉知，預警機制不完備且配套不足，要求漁業署徹底檢討預警機制，針對巳出海和完成整補的漁民，研擬補償措施，以息民怨。

陳駿季答詢時向漁民致歉，對今年漁獲量的預估和捕撈狀況沒有及時讓漁民知道，會深刻檢討，明年會從開始捕獲的首日，逐天針對漁獲量來統計，根據當天漁獲量預測，讓漁民了解是否接近配額，並透過廣播、APP等多元管道宣傳資訊；他也直言目前的年配額太過僵化，正在跟中西太平洋鮪魚協會協調，希望將配額改為百分比，並提供適當的緩衝期，如正負5%的緩衝額度，至少讓捕到的能帶回港。

徐富癸要求相關的預警措施檢討和漁民損失補救措施於兩周內研議完成，讓受損的漁民得到即時的補償，也要讓來年的黑鮪魚季能夠有更完整的規畫。