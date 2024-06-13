快訊

北藝大爆濫權爭議「標案疑發給校長兒子」 葉丙成認有疑慮出手了

朝野協商走出門口抽菸…遭國會直播全放送 柯建銘喊該罰就罰：無聊問題

聽新聞
test
0:00 / 0:00

黑鮪魚停捕 徐富癸：應補償漁民並規畫配額預警機制

中央社／ 屏東縣13日電
黑鮪魚12日起停止捕撈，讓漁民措手不及；民進黨立委徐富癸指出，應對漁民提出補償措施。圖為解魚師傅在鼓山魚市場表演鮪魚分解秀。本報資料照片
黑鮪魚12日起停止捕撈，讓漁民措手不及；民進黨立委徐富癸指出，應對漁民提出補償措施。圖為解魚師傅在鼓山魚市場表演鮪魚分解秀。本報資料照片

農業部漁業署9日宣布太平洋黑鮪漁獲已達國家配額9成，12日起停止捕撈，讓漁民措手不及；民進黨立委徐富癸今天指出，應對漁民提出補償措施，並規劃配額預警機制。

徐富癸今天在經濟委員會中表示，漁民一次出海捕黑鮪魚都要將近10天作業時間，緩衝期太過倉促，許多漁民並未接獲漁業署在前段時間針對黑鮪魚捕獲量即將到達上限的通知，成本都已投入，要求檢討漁業署宣傳及輔導措施不足之處，並應對漁民提出補償措施，且規劃完善配額預警機制。

徐富癸說，屏東黑鮪魚文化觀光季已辦24年，但是今年好像多災多難，前陣子才誤傳所有黑鮪魚價格都重跌至1公斤新台幣70元價格，近期又突如其來宣布停止捕撈，對於漁民生計產生不小打擊，有些漁民在港邊準備要出海、有些剛到魚場，部分甚至已抓到魚，最後不得不忍痛將捕撈到的黑鮪魚丟回海裡，「非常不合理也不合情」。

農業部長陳駿季表示，捕撈狀況沒有及時讓漁民知道，會深刻檢討，來年會從開始捕獲第1天，逐天針對漁獲量進行統計，根據當天漁獲量進行預測，讓漁民了解是否接近配額，並且會透過廣播、APP等多元管道宣傳資訊。

陳駿季說，正在跟中西太平洋鮪魚協會協調，希望將配額改為百分比，並且提供適當緩衝期，如正負5%的緩衝額度，至少讓捕到的魚拉回港；已出海的漁船，研議補救措施中，減少相關損失。

漁業署 漁民 黑鮪魚

延伸閱讀

寵物溝通師如何判斷真偽？陳駿季：目前沒有科學根據

未見行政院版本 植物診療師法草案將併案審查

陳駿季再籲餐飲業調降蛋價 祭2招生產端減量

國土計畫屏東農1面積大減、雲林卻增 張麗善質疑特別通融某些縣市

相關新聞

高雄花錢委外市政研究挨轟無效浪費 研考會：溝通調整

高市府市政研究成果網每年會將各局處花錢委託民間做的市政研究報告公開，提供大眾研究價值、提升政策內容；去年該網站僅有4份報...

屏縣長治鄉長補選登記第2天 藍營邱炬峰訴求改變

屏東縣長治鄉長古佳川因案遭停職後決定辭職，長治鄉長補選今第二天登記，國民黨徵召鄉民代表邱炬峰一早登記參選，邱炬峰表示，他...

黑鮪魚停捕 徐富癸：應補償漁民並規畫配額預警機制

農業部漁業署9日宣布太平洋黑鮪漁獲已達國家配額9成，12日起停止捕撈，讓漁民措手不及；民進黨立委徐富癸今天指出，應對漁民...

COVID-19疫情再起 陳其邁籲民眾補打XBB疫苗

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情再進入流行期，高雄市長陳其邁今天表示，疫苗還是最有效工具，一般民眾打完先...

總價560萬元！人杰老四川捐最新款救護車 陳其邁回贈感謝狀

人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司董事長陳淑萍，今天捐贈1輛配備有電動擔架床自動舉升系統、自動心肺復甦機、血氧濃度分析儀...

恆春半島今年首爆白鼻心狂犬病例 累計5野生動物狂犬病例要小心

屏東縣恆春半島今年接連出現4例鼬獾及1例白鼻心狂犬病，已累計5例野生動物狂犬病案例，縣動物防疫所呼籲民眾遵守「二不一要」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。