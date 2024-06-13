快訊

北藝大爆濫權爭議「標案疑發給校長兒子」 葉丙成認有疑慮出手了

朝野協商走出門口抽菸…遭國會直播全放送 柯建銘喊該罰就罰：無聊問題

高雄新創研發「可背式智慧疫苗冰箱」 首批捐六龜

中央社／ 高雄13日電

高雄新創公司「金祐國際」成功研發「可背式智慧疫苗冷鏈系統（智慧疫苗冰箱）」，首批捐贈3組給六龜大嘉診所，挹注偏鄉醫療資源；金祐總經理吳清吉表示，全機幾乎全是台灣製造，盼回饋鄉親。

「金祐國際」今天舉行捐贈典禮，吳清吉說，創業機緣來自2018年某國際知名慈善基金會主動接觸，此基金會長期關注偏遠地區醫療資源不足議題，疫苗針劑常因保存不佳而浪費醫療資源，有人甚至因此喪命。

吳清吉說，經過多次提案與討論交流，與基金會合作至今，合作內容由最早固定型智慧疫苗冰箱關鍵模組與軟體開發，發展至今的可背式產品整機生產交付。

吳清吉強調，目前發表的PVF-2000-KUBE產品，除了壓縮機是日本品牌外，全機從真空腔體製作到螺絲螺帽採購，再到組立包裝皆Made in Taiwan，不僅實現產品在地化目標，更向基金會爭取到行銷國際化機會，金祐將以VCC為自有品牌全球行銷可背式智慧疫苗冰箱，把技術跟品牌都留在台灣。

高市府經發局發布新聞稿指出，「金祐國際」也是進駐高雄市經發局轄下新創基地「高雄KO-IN智高點」廠商，經發局長廖泰翔表示，金祐國際是KO-IN智高點舉辦的「全國創新創業大賽」首屆冠軍團隊，擅長於物聯網產品開發與系統整合方案。

大嘉診所創辦人醫師吳俊漢表示，感謝高市府媒合，以及金祐國際發揚企業社會責任，聯手共同改善偏鄉醫療資源不足問題，期盼透過資源挹注，讓偏鄉居民得到更妥善照顧。

KO-IN智高點營運單位、誠研創新總經理鍾金峯說，金祐商業模式是典型的核心能力創業變現的標竿案例，團隊成員皆來自深耕產業界多年的技術好手與產品化專家，一旦對接到好的商業機會即快速透過介接既有企業資源與技術整合，實現共研接單。

偏鄉 疫苗

延伸閱讀

COVID-19疫情再起 陳其邁籲民眾補打XBB疫苗

新冠疫情預估8、9月高峰 陳其邁呼籲民眾盡速施打疫苗

高雄花錢委外市政研究挨轟無效浪費 研考會：溝通調整

新自強號板橋到高雄7小時 網笑翻：訂錯了「環島快半圈」

相關新聞

高雄花錢委外市政研究挨轟無效浪費 研考會：溝通調整

高市府市政研究成果網每年會將各局處花錢委託民間做的市政研究報告公開，提供大眾研究價值、提升政策內容；去年該網站僅有4份報...

屏縣長治鄉長補選登記第2天 藍營邱炬峰訴求改變

屏東縣長治鄉長古佳川因案遭停職後決定辭職，長治鄉長補選今第二天登記，國民黨徵召鄉民代表邱炬峰一早登記參選，邱炬峰表示，他...

黑鮪魚停捕 徐富癸：應補償漁民並規畫配額預警機制

農業部漁業署9日宣布太平洋黑鮪漁獲已達國家配額9成，12日起停止捕撈，讓漁民措手不及；民進黨立委徐富癸今天指出，應對漁民...

COVID-19疫情再起 陳其邁籲民眾補打XBB疫苗

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情再進入流行期，高雄市長陳其邁今天表示，疫苗還是最有效工具，一般民眾打完先...

總價560萬元！人杰老四川捐最新款救護車 陳其邁回贈感謝狀

人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司董事長陳淑萍，今天捐贈1輛配備有電動擔架床自動舉升系統、自動心肺復甦機、血氧濃度分析儀...

恆春半島今年首爆白鼻心狂犬病例 累計5野生動物狂犬病例要小心

屏東縣恆春半島今年接連出現4例鼬獾及1例白鼻心狂犬病，已累計5例野生動物狂犬病案例，縣動物防疫所呼籲民眾遵守「二不一要」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。