美FDA稽查台糖小港廠 台糖：糖油醋等品質無虞
台糖公司今天發布聲明，今年3月美國食品藥物管理局（FDA）赴台糖公司砂糖事業部小港廠，針對外銷美國的糖、油、果醋等部分產品進行實地稽查，日前查核結果出爐，受稽查項目都符合美國現行食品法規，確認台糖產製的食品安全無虞。
台糖商品行銷事業部副執行長李福安表示，台糖2002年起即有包含砂糖、葵花油及芥花油在內的食品陸續出口至美國。而FDA每年都會針對輸入美國的食品工廠抽查，派員到場進行嚴格查核，確保進口食品的品質。台糖公司因有產品銷美，美國都會例行性抽查各國輸美產品，這一波剛好抽到台糖，今年3月美國FDA即派員至台糖小港廠稽查，確認食安無虞。
台糖表示，台糖出口至美國的產品除了糖品及食用油外，水果醋及沖調穀粉等食品也受到當地人的喜愛。台糖會持續以最高標準自我審視，並遵循各地的食品法規，嚴格管控製程及原物料，以產製高品質的食品，並將優質產品推廣至世界各地，讓全世界的人都有機會品嘗、透過味蕾認識絕佳的台灣好滋味。
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