COVID-19疫情再起 陳其邁籲民眾補打XBB疫苗

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情再進入流行期，高雄市長陳其邁今天表示，疫苗還是最有效工具，一般民眾打完先前疫苗保護力會逐漸降低，呼籲要補打XBB疫苗。

衛福部疾管署11日表示，6月4至10日COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確定病例（併發症）較前1週上升25%，國內進入第6波Omicron變異株流行期，預估8、9月後才有下降趨勢。

陳其邁上午出席高雄在地餐飲集團「人杰老四川餐飲」董事長陳淑萍捐贈救護車儀式，會前接受媒體聯訪表示，前段時間是以A流為主，大概占所有上呼吸道疾病30%，現在COVID-19疫情從原來10%左右升高到15%，疫苗還是最有效的工具。

陳其邁說，一般民眾大概從BA.1、BA.2疫苗打完後，有關XBB疫苗大概就沒有打了，所以保護力也會逐漸降低，呼籲要趕快去補打XBB疫苗才能夠增加保護力，尤其高風險族群及長輩更是一定要打相關疫苗。

他說明，XBB病毒株在高風險族群造成重症跟死亡比例相對較高。民眾在醫療院所跟長照機構也需根據中央衛福部建議必要時戴上口罩。做好個人防護打疫苗，就可以讓疫情降低，保護健康。