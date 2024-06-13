快訊

這次抓到了！柳采葳向衛生局檢舉柯建銘在立法院抽菸

「人生被毀！」媽逼他用新青安無痛買房 半路殺出大學生害房貸優惠蒸發

HTC曾引領潮流！當年蝴蝶機找日本偶像代言「比iPhone還風光」

COVID-19疫情再起 陳其邁籲民眾補打XBB疫苗

中央社／ 高雄13日電
國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情再進入流行期。疫苗示意圖。本報資料照片
國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情再進入流行期。疫苗示意圖。本報資料照片

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情再進入流行期，高雄市長陳其邁今天表示，疫苗還是最有效工具，一般民眾打完先前疫苗保護力會逐漸降低，呼籲要補打XBB疫苗。

衛福部疾管署11日表示，6月4至10日COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確定病例（併發症）較前1週上升25%，國內進入第6波Omicron變異株流行期，預估8、9月後才有下降趨勢。

陳其邁上午出席高雄在地餐飲集團「人杰老四川餐飲」董事長陳淑萍捐贈救護車儀式，會前接受媒體聯訪表示，前段時間是以A流為主，大概占所有上呼吸道疾病30%，現在COVID-19疫情從原來10%左右升高到15%，疫苗還是最有效的工具。

陳其邁說，一般民眾大概從BA.1、BA.2疫苗打完後，有關XBB疫苗大概就沒有打了，所以保護力也會逐漸降低，呼籲要趕快去補打XBB疫苗才能夠增加保護力，尤其高風險族群及長輩更是一定要打相關疫苗。

他說明，XBB病毒株在高風險族群造成重症跟死亡比例相對較高。民眾在醫療院所跟長照機構也需根據中央衛福部建議必要時戴上口罩。做好個人防護打疫苗，就可以讓疫情降低，保護健康。

COVID-19 疫情 疫苗

延伸閱讀

新冠疫情預估8、9月高峰 陳其邁呼籲民眾盡速施打疫苗

總價560萬元！人杰老四川捐最新款救護車 陳其邁回贈感謝狀

陳其邁憶當年敗選「連走路都被檢討」 鼓勵畢業生逆境成長

國民黨立院推財劃法修正案 陳其邁喊3個「不公平」

相關新聞

高雄花錢委外市政研究挨轟無效浪費 研考會：溝通調整

高市府市政研究成果網每年會將各局處花錢委託民間做的市政研究報告公開，提供大眾研究價值、提升政策內容；去年該網站僅有4份報...

屏縣長治鄉長補選登記第2天 藍營邱炬峰訴求改變

屏東縣長治鄉長古佳川因案遭停職後決定辭職，長治鄉長補選今第二天登記，國民黨徵召鄉民代表邱炬峰一早登記參選，邱炬峰表示，他...

COVID-19疫情再起 陳其邁籲民眾補打XBB疫苗

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情再進入流行期，高雄市長陳其邁今天表示，疫苗還是最有效工具，一般民眾打完先...

總價560萬元！人杰老四川捐最新款救護車 陳其邁回贈感謝狀

人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司董事長陳淑萍，今天捐贈1輛配備有電動擔架床自動舉升系統、自動心肺復甦機、血氧濃度分析儀...

恆春半島今年首爆白鼻心狂犬病例 累計5野生動物狂犬病例要小心

屏東縣恆春半島今年接連出現4例鼬獾及1例白鼻心狂犬病，已累計5例野生動物狂犬病案例，縣動物防疫所呼籲民眾遵守「二不一要」...

首座用耳朵參觀的聲音博物館 恆春文化中心22日開幕前先開箱

屏東縣地形狹長，大型藝文展演場館和展演活動都在屏北的屏東市，縣府為縮短城鄉文化差距，斥資8億元在屏南恆春鎮打造「恆春文化...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。