改善客船泊靠與旅客上下岸安全 馬公港多管齊下

澎湖旅遊進入旺季，馬公港每天出入境逾千名旅客，造成港區擁擠混亂，港務公司除採人潮分流外，也在3號碼頭建置浮動碼頭，以滿足交通船泊靠與紓緩旅客上下岸安全。

台灣港務公司高雄港務分公司表示，馬公港配置9座碼頭，其中9號碼頭是護岸未使用，1號碼頭在延建230公尺後，專供國際郵輪泊靠，國內布馬線1000噸的交通船在郵輪無航行時亦可泊靠，2至7號碼頭則為布馬航線8艘交通船泊靠，航行高馬航線的「澎湖輪」則使用8號碼頭。

由於旅遊旺季每天有數以千計的旅客透過海運抵達澎湖，連續假期人數更可觀，往往超過5、6000人次，交通船在前後進出港時，馬公港人潮混亂景象時有所聞，影響旅遊品質。

港務公司為改善馬公港上下岸安全設施，去年底進行港區浮動碼頭、固定椿叢、聯各引橋與新舊界面等工程的施作，其中在3號碼頭建置的浮動碼頭與船席工程，提前完工，提供布馬客輪泊靠與旅客上下船之用，其餘工程可望在7月陸續完工，有效改善客輪泊席位與旅客上下岸安全。

航港局表示，馬公港在港務公司進行交通船上下船安全設施改善工程後，將可適時滿足交通船泊靠需求與旅客上下船的安全，對於高馬航線「澎湖輪」部分，明年將在8號碼頭興建旅運中心，專供澎湖輪旅客進出使用，人潮分流，可有效改善擁擠凌亂現象。