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高雄花錢委外市政研究挨轟無效浪費 研考會：溝通調整

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高市府市政研究成果網每年會將各局處花錢委託民間做的市政研究報告公開，去年該網站僅有4份報告，不僅點閱率低，就連多數市府人員都沒看過內容。圖／翻攝自高雄市議會直播
高市府市政研究成果網每年會將各局處花錢委託民間做的市政研究報告公開，去年該網站僅有4份報告，不僅點閱率低，就連多數市府人員都沒看過內容。圖／翻攝自高雄市議會直播

高市府市政研究成果網每年會將各局處花錢委託民間做的市政研究報告公開，提供大眾研究價值、提升政策內容；去年該網站僅有4份報告，其中一份花費近50萬的勞工局視障按摩消費者市場計畫」內容還直言樣本數過少，推論僅供參考，議員轟浪費公帑做無效報告。研考會主委蔡宛芬坦言，會加強溝通各局處，在經費有限下適度調整主題，避免目的遙不可及，減少無謂研究成果。

高市市政研究成果網112年有4份由局處委託的研究報告，包括人事處、勞工局、青年局和教育局，主題分別為共通管理核心能力分析、視障按摩消費者行為市場、青創願景先期政策和小學雙語教育；但111年該網站有8份報告、110年僅1份，109年有10份，過往常委託研究的社政、警消部門在去年均未發表成果。

市議員鄭孟洳說，112年4份研究報告截至今年6月初，每篇點閱率僅2百出，甚至多數市府員工也未看過報告，連網站主管機關研考會主委也沒看過內容，且歷年研究報告數目不一，質疑研考會未做好監督責任；她以勞工局112年度高雄市視障按摩消費者行為市場及品牌定位調查研究計畫為例，點名該計畫一大缺點。

鄭孟洳說，此篇研究關乎視障者工作權益與遭遇困境，價值度、可閱讀性本應很高，但報告內容最後卻提及該研究礙於經費預算，未針對整體高雄按摩市場調查，廠商雖已加值300份電訪內容，「但樣本數過少，推論僅供參考，無法有效推估至整體高雄按摩市場」而此份報告不到200頁、耗時4個月完成，花費49萬。

「市政研究卻沒有實質用處，根本浪費公帑！」鄭孟洳質疑該報告已點名無法有效推估整體市場，對市政幫助不大。

研考會主委蔡宛芬坦言，當時應可增加預算充實內容、提升價值，但強調內容雖無法擴及整體高雄，仍有市府參考價值，會加強溝通各局處，在經費有限下適度調整主題，避免目的遙不可及，減少無謂研究成果。

研考會補充，市府各局處的議題委託研究計畫，需依照「高雄市政府專題委託研究實施要點」辦理，研考會表示，該辦法明定受託研究單位提交報告後，該局處應邀集相關學者專家進行審查，最後修正後再度複審；110年、111年研究報告總點閱率為4374次、3389次，顯見於政策制定與經驗傳承有相當效益。

高市府市政研究成果網每年會將各局處花錢委託民間做的市政研究報告公開，去年該網站僅有4份報告，不僅點閱率低，就連多數市府人員都沒看過內容。圖／翻攝自高市府市政研究成果網
高市府市政研究成果網每年會將各局處花錢委託民間做的市政研究報告公開，去年該網站僅有4份報告，不僅點閱率低，就連多數市府人員都沒看過內容。圖／翻攝自高市府市政研究成果網

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