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總價560萬元！人杰老四川捐最新款救護車 陳其邁回贈感謝狀

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
「人杰老四川餐飲」董事長陳淑萍（右）感念去年辭世的前董事長暨集團創辦人梁朝辰先生，以其名義捐贈一輛配備精良醫療設備的救護車給高雄市政府，市長陳其邁（左）代表受贈。記者王勇超／攝影
「人杰老四川餐飲」董事長陳淑萍（右）感念去年辭世的前董事長暨集團創辦人梁朝辰先生，以其名義捐贈一輛配備精良醫療設備的救護車給高雄市政府，市長陳其邁（左）代表受贈。記者王勇超／攝影

人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司董事長陳淑萍，今天捐贈1輛配備有電動擔架床自動舉升系統、自動心肺復甦機、血氧濃度分析儀等精良醫療設備，總價值560萬元的救護車高雄市政府。市長陳其邁代表受贈，回贈感謝狀。陳其邁說，老四川創辦人梁朝辰董事長生前曾捐過1輛救護車，感謝遺孀陳淑萍董事長捐贈市府救護車，延續梁董事長熱心公益的精神。

高雄在地餐飲集團「人杰老四川餐飲」致力於地方公益，董事長陳淑萍感念去年辭世的前董事長暨集團創辦人梁朝辰，以其名義捐贈1輛配備精良醫療設備的救護車給高雄市政府，服務更多需要幫助的市民朋友。

陳淑萍說，梁朝辰曾擔任過4屆高雄市交通義勇警察大隊長，跟義交兄弟相處的時間比家人多，「他說沒辦法，這些人可以讓高雄的交通平安」，在他過世後，希望能延續他的愛，為需要幫助的人，盡一份力量。

陳其邁說，梁朝辰董事長為人豪爽、熱心公共事務，2013年曾捐贈救護車1輛、2014年創辦港都老四川盃全國青少棒邀請賽，目前已成為全國國中棒球重要盃賽之一，2016年也曾從盈餘中提撥1200萬元給員工分紅，2020年捐贈高市衛生局及相關醫療機構防疫物資1批，更是擔任本市交通義勇警察大隊長。

陳其邁說，今天老四川公司陳淑萍董事長延續了梁董事長的熱心公益，以個人名義再捐贈本府救護車1輛，總價新台幣560萬元，提供市府消防局執勤救護勤務使用，希望借由再次捐贈救護車，來幫助社會中急需救助的民眾，進而減少因家庭人員變故產生的遺憾，更讓消防兄弟可以在更安全的設備下救援更多的人，同時提供市民優質、專業的救護服務。

高市消防局說，今天受贈的救護車將配置在鳳山消防分隊使用，鳳山區人口達35萬6千多人，是高雄人口數最多的行政區域，本輛救護車有電動擔架床、高雄市救護車首次配置的電動擔架床自動舉升系統、自動心肺復甦機、潮末二氧化碳監測儀、血氧濃度分析儀、骨針等精良醫療設備，是消防局設備最完善的救護車。

高雄市長陳其邁今天上午出席人杰老四川餐飲捐贈救護車儀式。記者王勇超／攝影
高雄市長陳其邁今天上午出席人杰老四川餐飲捐贈救護車儀式。記者王勇超／攝影
人杰老四川餐飲今天捐贈一輛救護車給高雄市政府。記者王勇超／攝影
人杰老四川餐飲今天捐贈一輛救護車給高雄市政府。記者王勇超／攝影

救護車 消防隊 陳其邁 高雄市

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