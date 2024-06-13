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恆春半島今年首爆白鼻心狂犬病例 累計5野生動物狂犬病例要小心

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣恆春半島今年接連出現4例鼬獾及1例白鼻心狂犬病，縣動物防疫所呼籲民眾遵守「二不一要」原則預防，每年帶犬貓及人工飼養的食肉目動物注射狂犬病疫苗。圖／屏東縣動物防疫所提供
屏東縣恆春半島今年接連出現4例鼬獾及1例白鼻心狂犬病，縣動物防疫所呼籲民眾遵守「二不一要」原則預防，每年帶犬貓及人工飼養的食肉目動物注射狂犬病疫苗。圖／屏東縣動物防疫所提供

屏東縣恆春半島今年接連出現4例鼬獾及1例白鼻心狂犬病，已累計5例野生動物狂犬病案例，縣動物防疫所呼籲民眾遵守「二不一要」原則共同防範狂犬病，不接觸野生動物、不棄養寵物、每年帶犬貓及人工飼養的食肉目動物注射狂犬病疫苗，以確保家中毛小孩及自身安全，防疫所已排定各鄉鎮免費打狂犬病疫苗時間。

屏東縣動物防疫所指出，恆春鎮自2014及2015年出現白鼻心狂犬病後，直到去年皆無白鼻心狂犬病案例，而今年恆春半島連續出現4例鼬獾及1例白鼻心狂犬病，已累計5例野生動物狂犬病案例，顯示野外有趨於嚴重的情況，必須加強小心。

動物防疫所說，若發現死亡的鼬獾、白鼻心、食蟹獴等野生動物，要通報屏東縣動物防疫所送驗，家中飼養的犬貓或食肉目動物，一定要完成狂犬病疫苗注射，違者將依動物傳染病防治條例處3萬元以上15萬元以下罰鍰，請飼主自行至動物醫院或防疫所巡迴場次施打。

防疫所也排定犬貓狂犬病疫苗巡迴注射活動，6月在鹽埔鄉、萬巒鄉、新埤鄉，7月在竹田鄉、東港鎮、里港鄉、佳冬鄉、林邊鄉等鄉鎮舉辦，相關資訊可電洽08-7224109或上屏東縣動物防疫所官網「狂犬病專區」查詢。

屏東縣恆春半島今年接連出現4例鼬獾及1例白鼻心狂犬病，縣動物防疫所呼籲民眾遵守「二不一要」原則預防，每年帶犬貓及人工飼養的食肉目動物注射狂犬病疫苗。圖／屏東縣動物防疫所提供
屏東縣恆春半島今年接連出現4例鼬獾及1例白鼻心狂犬病，縣動物防疫所呼籲民眾遵守「二不一要」原則預防，每年帶犬貓及人工飼養的食肉目動物注射狂犬病疫苗。圖／屏東縣動物防疫所提供

屏東縣 恆春 狂犬病疫苗

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