高雄鼓勵簽署預立醫療書 醫療院所諮商有優惠

高雄市有3822人簽署預立醫療決定書，高雄市衛生局說，預立醫療照護諮商費用每人約新台幣1500元至3600元，目前高雄有15家醫療院所提供服務，家屬2人次同時段一起諮商有優惠。

預立醫療決定是意願人（本人）經「預立醫療照護諮商（ACP）」後，已經清楚瞭解「病人自主權利法」規定，經由簽署書面文件，由兩位見證人見證或公證，經醫療機構核章，註記在健保卡上才生效。

衛生局表示，「病人自主權利法」於2019年1月開始施行，是亞洲第一部保障病人自主權利的專法。為尊重病人醫療自主、保障其善終權益，民眾可透過「預立醫療照護諮商」（ACP），事先訂下「預立醫療決定」（AD）。

衛生局指出，如遇到5款特定臨床條件，包括末期病人、不可逆轉的昏迷、永久植物人、極重度失智，及其他經政府公告疾病等，可自己作主，預先決定希望或不希望接受維持生命治療或人工營養、流體餵養等，掌握生命終章醫療處置。

衛生局今天新聞稿指出，有些人可能誤解簽署「預立醫療決定」後，醫護人員會直接放棄不救治，其實並非如此。當簽署意願人在發生上述5款臨床條件其一條件時，需經過2名相關專科醫師診斷、至少2次緩和醫療團隊照會確認程序，才會啟動所簽署之「預立醫療決定」。

衛生局進一步說明，如果簽署意願人想法改變時，可以隨時以書面撤回預立醫療決定或變更重新註記。為鼓勵家屬一起參與諮商並完成預立醫療決定簽署，同一時段第2人次以上則減免收費。

高雄市政府為推廣「預立醫療決定」讓更多民眾認識，今年陸續製作各式衞教教具及教材。民眾張小姐在一場宣導活動中，獲知預定醫療決定的資訊，決定預立醫療決定；她說，自己能作主事先表達生命最終的醫療處置，對病人與家屬都是好的，可減少所需面對的猶疑與痛苦。

張小姐說，她的父親多年前因車禍意外成為植物人，當時家人為了是否該繼續或放棄維持生命的治療十分茫然且不知所措；為了自己，也為愛她的家人，應預立醫療決定，讓生命最終沒有遺憾。