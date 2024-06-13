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首座用耳朵參觀的聲音博物館 恆春文化中心22日開幕前先開箱

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏南「恆春文化中心」第1期民謠館22日開幕前，文化處開箱首座以地方故事為主題的「聲音博物館」，它以抵禦落山風的風剪樹為精神地標。圖／縣府文化處提供
屏南「恆春文化中心」第1期民謠館22日開幕前，文化處開箱首座以地方故事為主題的「聲音博物館」，它以抵禦落山風的風剪樹為精神地標。圖／縣府文化處提供

屏東縣地形狹長，大型藝文展演場館和展演活動都在屏北的屏東市，縣府為縮短城鄉文化差距，斥資8億元在屏南恆春鎮打造「恆春文化中心」，第1期民謠館22日開幕前，文化處開箱首座以地方故事為主題的「聲音博物館」，它透過採集恆春半島上的萬籟絮語，將聲音化為索引闡述在地故事，引領民眾踏上新奇的聽覺感官旅程，感受恆春半島飽滿的人文地景與軼事。

屏東縣立演藝廳及藝術館在屏北地區，對屏東中南地區民眾距離遠，尤其是百公里外的恆春半島居民，縣府為打破距離限制，規畫在屏中和屏南各設1處綜合性文化展演場館，東港鎮「王船文化館」將於年內開幕，恆春的恆春文化中心第1期民謠館定22日開幕，不僅是藝文展示和表演場館，更是蓄積地方藝文能量和推廣的重要基地。

恆春文化中心最讓外界期待的是聲音博物館，它以抵禦落山風的風剪樹為精神地標，分成聲風景廊道、聲音之樹、故事收音機、聲波指路站及半島旋律音箱6個展區；開幕片「四季如春，就是半島的歌聲」，由金獎演員陳竹昇，演繹採集故事的聲音旅人，透過角色深度探訪恆春半島，找尋屬於聲音情感，陳竹昇並與恆春民謠傳藝師吳登榮共同以月琴彈唱，琴弦間激盪出旋律和鳴，呈現自土地生長的歌與情感。

文化處說，開幕展同時邀請集作家、畫家和詩人於一身的蔣勳，以「聲」為畫，在半島旋律音箱展區限定的「聆聽恆春」特輯，蔣勳描述聲音與大地母親的連結，細數恆春半島獨有的聲響：南排灣族吟唱古謠、民謠曲調伴月琴、落山風颯颯作響、海浪拍打礁石、山林間的蟲鳴鳥叫，不僅勾勒對恆春半島的記憶，透過聲音打開南國半島的故事新篇章。

文化處說，策展團隊於恆春半島進行為期1年的田野調查與聲音採集，將半島豐富的自然生態、飲食風土、多元族群構築的記憶故事、音樂藝術與常民生活，重新栽進土地，再述、轉譯與廣納進聲音博物館中；館內也收錄極具代表性的恆春民謠傳奇歌手陳達的歌謠，由長期支持文化及教育的洪建全基金會特別提供音樂，讓更多人聽見孕育於這片土地的純粹聲音，聲音博物館影片完整版將在開幕後，展開為期半年的特映。

屏東恆春文化中心聲音博物館開幕影片，邀請金獎演員陳竹昇化身聲音旅人。圖／縣府文化處提供
屏東恆春文化中心聲音博物館開幕影片，邀請金獎演員陳竹昇化身聲音旅人。圖／縣府文化處提供
屏東恆春文化中心聲音博物館開幕影片，金獎演員陳竹昇與在地藝師吳榮登共振民謠新火花。圖／縣府文化處提供
屏東恆春文化中心聲音博物館開幕影片，金獎演員陳竹昇與在地藝師吳榮登共振民謠新火花。圖／縣府文化處提供
屏南「恆春文化中心」第1期民謠館22日開幕前，文化處開箱首座以地方故事為主題的「聲音博物館」，它以抵禦落山風的風剪樹為精神地標。圖／縣府文化處提供
屏南「恆春文化中心」第1期民謠館22日開幕前，文化處開箱首座以地方故事為主題的「聲音博物館」，它以抵禦落山風的風剪樹為精神地標。圖／縣府文化處提供
屏東恆春文化中心聲音博物館開幕影片，金獎演員陳竹昇與在地藝師吳榮登共振民謠新火花。圖／縣府文化處提供
屏東恆春文化中心聲音博物館開幕影片，金獎演員陳竹昇與在地藝師吳榮登共振民謠新火花。圖／縣府文化處提供

博物館 屏東縣 恆春

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