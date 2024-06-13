屏東時隔7年現白鼻心狂犬病 籲施打疫苗避免挨罰

屏東恆春半島今年已累計5例野生動物狂犬病案例，包含4例鼬獾及1例白鼻心，其中白鼻心是時隔7年後再出現，縣府呼籲，帶犬貓施打疫苗，違者可處3萬以上、15萬以下罰鍰。

縣府今天發布新聞稿表示，恆春半島在民國103年及104年出現白鼻心狂犬病後，民國105年到112年間皆無白鼻心狂犬病案例，而今年連續出現4例鼬獾及1例白鼻心狂犬病，已累計5例野生動物狂犬病。

為因應持續擴散的野生動物狂犬病疫情，縣府強調，飼主應依法每年替家中飼養的犬貓或食肉目動物完成狂犬病疫苗注射，違者可依動物傳染病防治條例，處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

縣府指出，可至動物醫院或防疫所巡迴場次施打，犬貓狂犬病疫苗巡迴注射活動6月在鹽埔鄉、萬巒鄉、新埤鄉；7月在竹田鄉、東港鎮、里港鄉、佳冬鄉、林邊鄉等鄉鎮舉辦。

縣府提及，目前台灣狂犬病疫情侷限於鼬獾、白鼻心等野生動物，民眾若不慎遭疑似狂犬病動物抓咬傷，可用肥皂、清水沖洗並以優碘消毒傷口後盡速就醫，如發現死亡鼬獾、白鼻心、食蟹獴等，要通報屏東縣動物防疫所送驗。