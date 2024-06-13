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小琉球拚觀光養車卻大不易 跨海行動監理服務博掌聲

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東監理站每季跨海屏東琉球鄉辦理車輛檢驗及異動登記，最新統計652輛辦理，估計現有汽車400多輛，較10年前翻倍成長。圖／屏東監理站提供
屏東監理站每季跨海屏東琉球鄉辦理車輛檢驗及異動登記，最新統計652輛辦理，估計現有汽車400多輛，較10年前翻倍成長。圖／屏東監理站提供

屏東離島小琉球南北長4.5公里，東西寬2公里，島民交通工具以機車為主，汽車少見，近年成為觀光旅遊熱地後，汽機車數量逐年成長，公路局屏東監理站每季貼心登島辦理車輛檢驗及異動登記，最新統計652輛辦理，估計現有汽車400多輛，較10年前翻倍成長，以設籍1.2萬人口，仍是全縣汽車數量密度最低的平地鄉鎮，有車主直言，除了地理條件外，養車大不易，還好監理站提供跨海服務，省去不少麻煩。

小琉球面積只有6.8平方公里，去年底設籍人口1萬2221人、4814戶；蔡姓居民說，小島生活圈集中港區周邊聚落，機車一直是島民最方便的代步工具，汽車早年罕見，多是公務用工程車，10多年前觀光業興起後，出租機車翻數倍成長，粗估逾3000輛，民宿、水上活動等觀光相關業者也從本島運來轎車、小貨車載送遊客和潛水、浮板等器材，街景變了，不變的是全島迄無紅綠燈號誌路口，形成特有的風景。

「7年前來琉球鄉經營民宿和水上活動，這才知道成為有車階級不是件易事！」業者陳寶慶說，多數民宿距交通港都有段距離，為服務客人，近年紛紛自本島運來汽車或小貨車，他發現，不只船運費是筆負擔，海風帶來的鹽份易讓汽車鈑件鏽蝕，維修成本和損耗率較高，需請人帶零件搭船來修，最好要有車庫，還好驗車、過戶、報廢和異動等，監理站每季提供的跨海服務，省去不少麻煩。

公路局屏東監理站每季登島辦理車輛檢驗及異動登記，本季6月20、21日在新漁港管理站前辦理車輛檢驗及其他各項異動登記，服務對象為指定檢驗日期在7月21日前的車輛，定期檢驗時，要攜帶牌照登記書車主聯（自用小型車免附）、行車執照及強制汽車責任險保險證（有效日期為30日以上），若車輛已不堪使用，請繳回牌照辦理報廢手續，才可停徵稅費。

小琉球 屏東 監理站 車主

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