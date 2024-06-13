愛河竟變乳白色！環局查獲營建業偷倒粉刷廢水將開罰
高雄仁武區北屋北街旁愛河水昨午突然變成乳白色，居民拍下畫面上傳網路，環保局循線到場追查，研判是營建工地偷排粉刷廢水，依水汙法將開罰3萬元至300萬元。
有民眾將北屋北街愛河水變色的照片在臉書社團公開，環保局獲報後立即趕赴現場，溯源追查，發現原來是某工地偷倒粉刷的洗滌廢水，導致河水變成乳白色。
高市環保局表示，一接獲民眾陳情，即派員循線稽查，查獲仁武區一營建工地新建大樓案場粉刷洗滌的廢水未經妥善處理，就排放到前方大排，已違反水汙染防治法第30條規定，可處處3萬元到300萬元罰鍰，並限期改善。
網友對於愛河變色留言表示，這種汙染除非工廠有內鬼舉報，不然環保局根本很難抓到。累犯者要罰更重才對，不然業者來說，罰款只是老闆的「零頭」而已。
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