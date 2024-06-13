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長治鄉長補選 泛綠面臨分裂

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏東縣長治鄉長補選昨起登記，前議員吳亮慶（左圖）、鄉代邱佳娟（中圖）、無黨籍陳琮賀（右圖）首日完成登記參選。 記者劉星君／攝影
屏東縣長治鄉長補選昨起登記，前議員吳亮慶（左圖）、鄉代邱佳娟（中圖）、無黨籍陳琮賀（右圖）首日完成登記參選。 記者劉星君／攝影

屏東縣長治鄉長古佳川因案判刑，4月底請辭，預計7月27日補選，昨天起到14日受理登記，首日無黨籍陳琮賀、綠營出身的前縣議員吳亮慶、民進黨徵召的鄉代邱佳娟完成登記，泛綠面臨分裂，吳亮慶主張長治不能空轉，建設不能停滯。邱佳娟提出「長治新政治」10大政見，藍營邱炬峰預計今天登記。

長治鄉長補選昨天起受理登記，一早9時陳琮賀即在友人陪同下登記，他是屏東縣慈聖功德慈善會理事長，從事禮儀業，強調清白參選，希望讓長治更好。前議員吳亮慶則在8名代表、10名村長陪同下登記，聲勢浩大，吳亮慶當過6屆縣議員，他指擔任民代期間，對長治有利、正確的事都義無反顧、勇往直前，用生命投入鄉政。

鄉民代表邱佳娟，則提出爭取長治共融公園、YouBike設站等10大政見，主打「長治新政治」訴求，更希望大家思考，為何長任期不到一半，又要重新投票？意有所指。

長治此次補選戰役，泛綠面臨分裂局面，退出民進黨、以無黨籍身分參選的老將70歲吳亮慶從未嘗過敗績，他相信選民眼睛雪亮，知道誰經驗豐富，會做出理性選擇。民進黨徵召的38歲邱佳娟連任3屆鄉代，她強調自己是獲政黨徵召、經程序推出的參選人。另國民黨此次徵召鄉民代表邱炬峰參加補選，邱預計今天登記。

補選 議員

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