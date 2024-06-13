全台第1個…高雄輕軌打造5G平台 AI測異物

輝達NVIDIA執行長黃仁勳訪台造成旋風，AI人工智慧成大熱門，高雄輕軌導入5G SA獨立架構專網，結合AI建置環境偵測預警系統，打造全台第一個5G智慧軌道應用整合平台，能降低輕軌意外事件、提高人員工作效率、提升遊客搭乘體驗。

由台灣大哥大、交通部、高雄市政府、高雄捷運公司共同推動的「5G Smart Train FRMCS計畫」（未來鐵道行動通訊系統），在高雄輕軌打造整合應用平台，將提供AI行車軌道事前偵測與即時告警、月台AI人流環境偵測與管理、票卡收費逃漏檢測與辨識、AR旅客體感互動與城市觀光導覽。

平台設立後，偵測軌道異物精準度估9成以上、每年可降低8%意外事故、增加80%緊急應變時間、提升50%人員工作效率、減少200萬至300萬元財損成本。並提升旅客搭乘輕軌的安全感與信任度、即時接獲應變資訊、增加搭乘娛樂體驗。

其中AR旅客體感互動與城市觀光導覽服務，在輕軌車廂玻璃搭載嵌入式OLED透明廣告魔術屏，提供定點景點導覽，乘客掃描屏幕QR Code，可體驗AR互動小遊戲，兩個月來累計上萬人次體驗。

高雄副市長林欽榮說，市府與台灣大哥大合作，將5大科技導入高雄輕軌服務，希望未來更多科技夥伴加入，促使5G、AI應用商業化，壯大高雄數位智慧產業發展，進一步向海外輸出。

台哥大企業服務事業商務長朱曉幸說，5G應用在智慧交通是未來趨勢，高雄是台灣AI重鎮，台哥大會加強在高雄投資，以高雄輕軌為示範點，將5G AloT的應用複製到全台其他軌道場域，推動智慧交通。