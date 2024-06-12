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各島後送南竿醫療 連江縣長王忠銘：改乘直升機

中央社／ 連江12日電

連江縣議員曹丞君今天公布病患後送南竿影片，表示因碼頭限制只能使用人工徒手搬運，令人痛心。縣長王忠銘表示，以後北竿、莒光、東引的島際病患後送，將全面改乘直升機

國民黨議員曹丞君今天在總質詢公布影片，分別為病患從北竿白沙港上海巡署船艇，與在南竿福澳港下海巡署船艇轉救護車時，因碼頭設備限制，只能由救護人員以徒手搬運；北竿方面，人員甚至得走一段濕滑樓梯，才能將病患放置於船上或岸上擔架。

曹丞君指出，海巡隊反映因南北竿浮動碼頭設計上以停靠交通船為主，海巡35噸以上艦艇靠港時，因潮差高達50至100公分，緊急後送病患必然需要擔架或是行動不便，但後送機制竟是「用抱的」，置病患安全於何處，且救人分秒必爭，徒手搬運恐耽誤時間，要求相關單位檢討。

國民黨籍連江縣議員周瑞國質詢時強調，春夏尚且如此，冬天風浪大時更讓人憂心運送風險，要求縣府應盡快研擬相關方案。

王忠銘答詢時表示，看了影片覺得非常難過，隨即和衛福局長陳美金討論，以後北竿、莒光、東引的島際病患後送，將全面改乘直升機，衍生預算會再由縣府內部調整支應。

陳美金說，民國112年從其他離島後送至南竿人數為12人，今年1至5月為4人。島際病患直升機後送南竿機制一直都有，疫情期間因直升機為密閉空間，考量病患安全，才改請馬祖海巡隊船艇後送。目前已全面解封，加上每年需島際後送病患不多，改由直升機後送，預算上應可支應。

南竿 海巡署 直升機

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