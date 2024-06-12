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近距離一探馬祖考古遺址 軍事重地亮島特別開放

中央社／ 連江12日電

國定亮島島尾考古遺址，地處軍事管制區，民眾很難一探究竟；連江縣政府文化處將於23日舉辦「來看！第一人在哪裡被發現」亮島登島活動，即起開放民眾報名。

文化處今天發布訊息指出，為讓民眾近距離揭開國定亮島考古遺址神秘面紗，並配合「發現第一人特展」馬祖站開展，故於23日舉辦亮島登島活動；當天上午從南竿福澳港乘船前往亮島，在島上約1小時考古踏查後返回南竿。

文化處說明，活動免費參加，但名額有限須事先報名，因亮島仍為軍事管制區，故報名名單會由軍方事先審查，通過者才能上島；此外，為讓報名者對亮島遺址有基本認識，參加登島活動者，須先參與22日上午在馬祖民俗文物館舉辦的「發現第一人特展」馬祖站開展典禮。

根據國家文化資產網資料，國定亮島島尾考古遺址碳14定年為距今8300年至7000年前，為全台目前發現最早的新石器時代遺址，並在遺址中發現「亮島人」1號和2號保存良好的墓葬人骨，對於研究亞洲大陸東南區域新石器時代早中期人群分布與遷徙過程，提供極為關鍵科學證據。

活動自即日起開始報名，報名網址為：https://forms.gle/jSDgAEnvm5T7b4on8，報名成功者將於21日，於連江縣文化處Facebook專頁「文化馬祖」（https://www.facebook.com/culturematsu/）公告；若遇海象等因素無法成行，將於前1日通知報名成功者。

考古 遺址 馬祖

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