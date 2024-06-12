澎湖望安淨灘清出2噸海廢 期讓海洋資源永續

觀光署澎湖國家風景區管理處響應「向海致敬」政策，今天在望安散崎港進行海漂淨灘及珊瑚復育活動，近百人清出2噸海漂物及垃圾，期讓海洋資源永續發展。

澎管處今天在望安散崎港辦理海漂淨灘及珊瑚復育活動，澎管處長洪志光、海洋公民基金會與望安地區岸巡安檢、澎湖科大與國中及澎坊、寶雅等公司近100人，一起在高溫下接力搬運海廢。

洪志光表示，觀光產業是支撐澎湖的經濟命脈，觀光發展與生態保育是一樣重要的大事，在海洋資源豐富卻又特別脆弱的澎湖，如何推動島嶼的永續觀光是澎管處的重中之重，尤其在望安離島，除弊與興利並行，還有產官學的共同投入都是很重要的，感謝政府、學校與企業的支持，期盼愛海、護海行動成為大家的日常。

在地居民與產、官、學合作，由寶雅國際贊助，澎湖縣水產種苗繁殖場施作的「愛心生態礁」附近海域，進行珊瑚礁復育，讓望安風華再現，成為繼山水太極生態礁之後的第2處的海洋生態觀光示範區。

澎管處辦理望安散崎港海漂淨灘，共清理寶特瓶罐、浮標、浮球、塑膠籃、桶、漁網等海漂物及垃圾，總計有2噸。