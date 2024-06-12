快訊

獨／新青安貸款戶要簽「切結書」了！ 八大行庫將集體出動

蛋價跌破新低！超商茶葉蛋是否會降價？4家業者回應了

泰晤士世界大學影響力排名！台灣4所大學擠進百大 這間第25全台最佳

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他喝酸辣湯驚見小強僅退款90元 高市府稽查再見滿滿缺失

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
有民眾在高雄市前鎮區某牛肉麵店喝酸辣湯時，發現湯裡有一隻蟑螂，在臉書「爆廢公社」PO文爆料。圖／取自臉書社團「爆廢公社」
有民眾在高雄市前鎮區某牛肉麵店喝酸辣湯時，發現湯裡有一隻蟑螂，在臉書「爆廢公社」PO文爆料。圖／取自臉書社團「爆廢公社」

有民眾在臉書「爆廢公社」PO文，指出在高雄市前鎮區某牛肉麵店喝酸辣湯時，發現湯裡有一隻蟑螂。高雄市衛生局前往稽查後，發現多項缺失，責令業者限期改善，屆期未改善將依違反食安法處6萬元以上罰鍰。

網友寫道，「恭喜6/11這天，吃到XX路XX牛肉麵酸辣湯的高雄鄉親，讓我知道我不孤單，這一餐外送點了900多，一隻蟑螂就毀了一整桌，退款90還真是誠意十足。」並附上酸辣湯中的蟑螂照。

衛生局前往稽查，發現作業場所未設置紗窗紗門、櫃子下方有蟑螂蹤跡、清潔劑未分區放置、食材未離地、垃圾桶未加蓋、冰箱溫度未建立記錄、作業人員手部佩戴飾品及未定期體檢等缺失，已責令業者限期改善，屆期未改善將依違反食安法第8條暨44條規定處6萬元以上罰鍰。

衛生局呼籲食品業者恪遵食品安全衛生管理相關規定，加強作業場所病媒防治措施及環境、人員衛生管理，以維護消費者飲食衛生。

有民眾在高雄市前鎮區某牛肉麵店喝酸辣湯時，發現湯裡有一隻蟑螂，在臉書「爆廢公社」PO文爆料。圖／取自臉書社團「爆廢公社」
有民眾在高雄市前鎮區某牛肉麵店喝酸辣湯時，發現湯裡有一隻蟑螂，在臉書「爆廢公社」PO文爆料。圖／取自臉書社團「爆廢公社」
有民眾在高雄市前鎮區某牛肉麵店喝酸辣湯時，發現湯裡有一隻蟑螂，在臉書「爆廢公社」PO文爆料。圖／翻攝自爆廢公社
有民眾在高雄市前鎮區某牛肉麵店喝酸辣湯時，發現湯裡有一隻蟑螂，在臉書「爆廢公社」PO文爆料。圖／翻攝自爆廢公社

爆廢公社 蟑螂 衛生局 食安

延伸閱讀

網紅主廚和2女陳屍高雄某飯店 檢警今相驗、男方家屬到場哭斷腸

徐佳瑩10月5日唱進高雄巨蛋 嘉賓人選鬆口：已有對象

全國中小學客語競賽 高雄師生奪9優勝冠全國

「鬼才阿水」被酸蟑螂做公益 網友損人判拘役還要賠錢

相關新聞

他喝酸辣湯驚見小強僅退款90元 高市府稽查再見滿滿缺失

有民眾在臉書「爆廢公社」PO文，指出在高雄市前鎮區某牛肉麵店喝酸辣湯時，發現湯裡有一隻蟑螂。高雄市衛生局前往稽查後，發現...

旗山人注意！台水埋制水閥開關 這天停水8小時

台灣自來水第七區管理處旗山營運所為辦理旗山橋制水閥開關埋設施工，預計將在6月18日上午9點開始，於旗山區部分地區停止供水...

高雄輕軌打造全台首個軌道5G平台 AI偵測異物、AR遊客體驗

輝達執行長黃仁勳訪台造成旋風，AI科技也成為熱門詞語。高雄輕軌導入5G SA（獨立架構）專網，打造全台第一個5G智慧軌道...

旅台俊彥李沃耀霸氣捐冷氣 讓金門家扶兒童免揮汗學習

金門旅台鄉親環遊國際旅行社董事長李沃耀、陳素蘭伉儷長期投入公益服務，得知金門家扶中心一樓大廳因經費考量沒有安裝冷氣，每到...

文化部庄頭劇場金門首插旗 FOCA馬戲團帶來奇幻表演

文化部主辦「文化平權巡演－庄頭劇場 藝日限定」第4站將於6月15日跨海到金門，當天下午14點開始，由6個傑出表演團隊輪番...

金門黃厝社區活動中心啟用 李文良期許多元運用

最靠近金門大橋的小金門黃埔村辦公處暨黃厝社區活動中心今天上午舉辦盛大的啟用典禮，整個社區宛如辦喜事，全部動起來，副縣長李...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。