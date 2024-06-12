他喝酸辣湯驚見小強僅退款90元 高市府稽查再見滿滿缺失

有民眾在臉書「爆廢公社」PO文，指出在高雄市前鎮區某牛肉麵店喝酸辣湯時，發現湯裡有一隻蟑螂。高雄市衛生局前往稽查後，發現多項缺失，責令業者限期改善，屆期未改善將依違反食安法處6萬元以上罰鍰。

網友寫道，「恭喜6/11這天，吃到XX路XX牛肉麵酸辣湯的高雄鄉親，讓我知道我不孤單，這一餐外送點了900多，一隻蟑螂就毀了一整桌，退款90還真是誠意十足。」並附上酸辣湯中的蟑螂照。

衛生局前往稽查，發現作業場所未設置紗窗紗門、櫃子下方有蟑螂蹤跡、清潔劑未分區放置、食材未離地、垃圾桶未加蓋、冰箱溫度未建立記錄、作業人員手部佩戴飾品及未定期體檢等缺失，已責令業者限期改善，屆期未改善將依違反食安法第8條暨44條規定處6萬元以上罰鍰。

衛生局呼籲食品業者恪遵食品安全衛生管理相關規定，加強作業場所病媒防治措施及環境、人員衛生管理，以維護消費者飲食衛生。