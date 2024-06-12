旗山人注意！台水埋制水閥開關 這天停水8小時

台灣自來水第七區管理處旗山營運所為辦理旗山橋制水閥開關埋設施工，預計將在6月18日上午9點開始，於旗山區部分地區停止供水，杉林區則有三個里會降低水壓，呼籲受影響的居民屆時提前儲水，以備不時之需。

台灣自來水公司為了辦理分區計量管網委外建置工程當中的旗山橋制水閥開關埋設施工 ，召集相關單位協調後將以停水、降水壓方式施工。停水時間為2024年6月18日上午9點到下午5點，影響供水時間總計8小時，呼籲受影響民眾請提前儲水備用。

這次施工除停水、壓降區域外，其餘地區仍保持正常供水，惟於恢復供水時，自來水管線末端、大樓及地勢較高之地區，因水壓需一段時間方可恢復正常，供水時間會較延遲。

工程影響供水區域，包括停水區域有旗山區大林、中正、圓富、永和、瑞吉、竹峰、湄洲、太平、大德、三協（旗南一路、三桃巷部分）；水壓降低地區有杉林區大愛、月眉、月美里。