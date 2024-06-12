高雄輕軌打造全台首個軌道5G平台 AI偵測異物、AR遊客體驗

輝達執行長黃仁勳訪台造成旋風，AI科技也成為熱門詞語。高雄輕軌導入5G SA（獨立架構）專網，打造全台第一個5G智慧軌道應用整合平台，結合AI打造環境偵測預警等系統，達到降低輕軌意外事件發生、提高人員工作效率、提升遊客搭乘體驗等優勢。

這項由台灣大哥大與交通部、高雄市政府、高雄捷運公司共同推動「5G Smart Train FRMCS計畫」（未來鐵道行動通訊系統），在高雄輕軌打造的交通整合應用平台，包括AI行車軌道事前偵測與即時告警、月台AI人流環境偵測與管理、票卡收費逃漏檢測與辨識、AR旅客體感互動與城市觀光導覽等服務。

平台設立後，預計能有效偵測軌道異物精準度90%以上、每年可降低8%意外事故、增加80%警急應變時間、提升50%人員工作效率、減少每年200至300萬元財損成本。另外也能提升旅客搭乘輕軌的安全感與信任度、即時接獲輕軌應變資訊、增加搭乘娛樂體驗。

其中「AR旅客體感互動與城市觀光導覽服務」，輕軌車廂玻璃搭載嵌入式OLED透明廣告魔術屏，提供定點周邊的景點導覽，乘客可掃描魔術屏幕上QRcode，操作體驗AR互動小遊戲，導入兩個月已累計上萬人次體驗。

高雄市副市長林欽榮說，高雄市要進行智慧城市數位轉型，這次與台哥大合作，將5大科技導入高雄輕軌服務，希望未來更多科技夥伴加入，促使5G、AI應用商業化，壯大高雄數位智慧產業發展，進一步向海外輸出。