陳其邁憶當年敗選「連走路都被檢討」 鼓勵畢業生逆境成長

國立高雄餐旅大學今天舉行畢業典禮，邀請高雄市長陳其邁蒞臨致詞，市長提到2018年選戰失利，期許同學要記住失敗的經驗，跌倒別急著站起來，並勇於跨領域學習，保持競爭力，相信就能贏得最後的成功。

高雄市長陳其邁進入受邀出席國立高雄餐旅大學畢業典禮，致詞時特別以自己過去參選市長敗選為例，「敗選被檢討，不僅說話、做人、做事被檢討，連走路姿勢都被說有問題。」因此特別鼓勵畢業生要懂得在逆境中成長，並懂得跨領域學習，保持競爭力，才能贏得最後的成功。