高市衛生局強化質譜儀 投入邦克列酸、蘇丹紅檢驗

高市衛生局在2022年、2023年連2年獲中央補助2台「液相層析串聯質譜儀（LC-MS/MS）」，除早已投入蘇丹紅辣椒粉檢測，並已發展全品項動物用藥殘留檢驗，也具備檢驗邦克列酸能力。

高市府衛生局今天發布新聞稿指出，液相層析串聯質譜儀對於新興的食物中毒毒素「邦克列酸」（Bongkrekic Acid）已具備檢測能力，讓非法物質及有危害健康風險毒素無所遁形，為市民把關食安。

衛生局表示，今年3月28日衛福部公布記者會中發現寶林茶室患者身上檢出邦克列酸，已率先於隔天訂購邦克列酸標準品，籌備檢驗方法的建置。

衛生局進一步指出，食藥署在4月29日公告「食品中邦克列酸檢驗方法」時，衛生局立即同步建立方法投入邦克列酸檢測，直到5月已抽檢5件米粉、河粉及粄條等製品，檢驗結果均為未檢出，後續也持續加強抽驗。

衛生局說明，為善用質譜儀的精準檢測，打擊黑心食品，在去年已建立辣椒粉蘇丹色素檢驗方法，在今年辣椒粉蘇丹色素食安事件發生時，即刻啟動中央與地方緊密聯繫合作，立即投入檢驗工作。

根據衛生局統計，今年截至5月底，抽驗辣椒粉及其製品、鹹蛋黃及高風險產品達266件，其中不合格的15件辣椒粉等產品先前均已公布，其中14件為高市輸入業者，依違反食品安全衛生管理法規定移送檢調偵辦；1件移請輸入商所轄衛生局依法辦理。

衛生局進一步表示，除了具備精密檢驗硬體設備，更加兼顧重視檢驗「品質」及「量能」的軟實力，不僅通過衛福部食藥署（TFDA）食品藥粧領域認證1197項與財團法人全國認證基金會（TAF）食品及中藥摻西藥成分認證等464項認證，檢驗品質也深具公信力。

高市衛生局是中央指定的禽產品全項動物用藥殘留檢驗專責局，不僅檢驗高雄市市售抽驗檢體外，更能協助檢測其他縣市，包含基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣10縣市送驗檢體，執行全項動物用藥殘留檢驗。

檢驗項目包含動物用藥多重殘留48項、抗原蟲劑類23項、乙型受體素類21項、β-內醯胺類19項、抗生素及其代謝物多重殘留分析16項、四環黴素類7項、硝基呋喃代謝物5項、離子型抗球蟲藥類5項、氯黴素類4項、安保寧1項等。

此外，除了動物用藥，質譜儀的檢驗項目持續加強擴充，液相/氣相層析串聯質譜儀（LC-MS/MS, GC-MS/MS）能夠檢測禽畜產品中農藥殘留129項及蔬果農藥殘留多達410項。