聽新聞
test
0:00 / 0:00
旗山橋制水閥開關埋設施工 高雄旗山18日停水
因台灣自來水公司分區計量管網建置工程，旗山橋制水閥開關埋設施工，旗山區、杉林區部分區域18日上午9時至下午5時將停水、降壓，約有9000戶停水8小時。
台水公司七區處今天發布新聞稿表示，為提升供水穩定，將進行分區計量管網建置工程，18日上午9時至下午5時，旗山區大林、中正、圓富、永和、瑞吉、竹峰、湄洲、太平、大德、三協（旗南一路、三桃巷部分）將停水8小時。
此外，杉林區大愛、月眉、月美里將降壓，約影響900戶。七區處表示，估計除停水、壓降區域外，其餘地區仍保持正常供水，請受影響用戶提前儲水，停水期間造成用水不便請見諒。
七區處提醒，工地周邊會執行交通管制，請用路人配合改道並注意交通安全；民眾應在停水前6小時完成儲水，停水期間需關閉抽水機電源，若建築物自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間需將總表前制水閥關閉。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言