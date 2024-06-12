旗山橋制水閥開關埋設施工 高雄旗山18日停水

因台灣自來水公司分區計量管網建置工程，旗山橋制水閥開關埋設施工，旗山區、杉林區部分區域18日上午9時至下午5時將停水、降壓，約有9000戶停水8小時。

台水公司七區處今天發布新聞稿表示，為提升供水穩定，將進行分區計量管網建置工程，18日上午9時至下午5時，旗山區大林、中正、圓富、永和、瑞吉、竹峰、湄洲、太平、大德、三協（旗南一路、三桃巷部分）將停水8小時。

此外，杉林區大愛、月眉、月美里將降壓，約影響900戶。七區處表示，估計除停水、壓降區域外，其餘地區仍保持正常供水，請受影響用戶提前儲水，停水期間造成用水不便請見諒。

七區處提醒，工地周邊會執行交通管制，請用路人配合改道並注意交通安全；民眾應在停水前6小時完成儲水，停水期間需關閉抽水機電源，若建築物自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間需將總表前制水閥關閉。