旅台俊彥李沃耀霸氣捐冷氣 讓金門家扶兒童免揮汗學習

金門旅台鄉親環遊國際旅行社董事長李沃耀、陳素蘭伉儷長期投入公益服務，得知金門家扶中心一樓大廳因經費考量沒有安裝冷氣，每到夏天兒童在家扶參與活動課程，總是滿頭大汗，立馬捐贈5台冷氣價值約43萬元，為金門家扶打造一個舒適安全的學習環境，讓家扶兒童天氣熱可以不用汗流浹背，且能安心學習。

長年旅居台灣的李沃耀、陳素蘭伉儷日前回金門參加祭祖，心繫著金門弱勢兒童，特地前往金門家扶瞭解服務現況及需求。得知家扶一樓大廳因經費考量沒有安裝冷氣，每到夏天兒童在金門家扶參與活動課程，時常汗流浹背，滿頭大汗，為讓兒童有一個舒適的環境學習，李沃耀二話不說，直接請廠商來安裝冷氣，隔天主任洪依帆就接到廠商來電要到家扶估價，還特別督促廠商要在夏天來臨前將冷氣安裝完成。

金門家扶主委楊肅謙表示，李沃耀伉儷對於金門鄉親的福利需求很重視，除了捐贈金門醫療及消防設備外，也曾捐助金門家扶建館專款300萬及獎助學金等善款，讓金門家扶扶幼工作得以順利推展，這次又霸氣捐贈冷氣5台，補足家扶的硬體設備，讓社工可以順暢地推展專業服務，兒童也可以舒適的在館舍內學習。