文化部庄頭劇場金門首插旗 FOCA馬戲團帶來奇幻表演

文化部主辦「文化平權巡演－庄頭劇場 藝日限定」第4站將於6月15日跨海到金門，當天下午14點開始，由6個傑出表演團隊輪番上場，重頭戲由FOCA福爾摩沙馬戲團帶來經典大作《海風馬戲派對》，邀請金門鄉親一同開趴， 感受金門限定的馬戲奇幻魅力。

FOCA《海風馬戲派對》作品靈感來自好萊塢電影《大娛樂家》，美國傳奇馬戲大亨費尼爾斯．巴納姆創辦「巴納姆馬戲團」的故事，描述無名小卒因鍥而不捨努力，搖身變成散播歡樂、感動、勇氣給全世界的娛樂巨擘，與FOCA創團的初心「勇敢」、「熱血」、「不畏困難」不謀而合。演出將結合奇幻華麗的舞台布景、驚人的肢體炫技、熱力四射的舞蹈及歌手LIVE演唱，希望透過馬戲表演帶給觀眾們驚奇及快樂，並帶著滿足的心情、愉悅的笑容回家。

當日活動從下午2點假莒光公園展開，由6個傑出表演團隊輪番上場，陣容包括於2018年獲登錄「金門縣傳統傀儡戲」為金門縣傳統表演藝術，並認定為保存者，以及獲得金門傑出演藝團隊的金門傀儡戲劇團，演出詼諧逗趣的《小沙彌下山》；探索現代劇團全新表演形式的沙丁龐客劇團，獻上《芋頭地瓜三姐弟》庄頭限定版，展現出戲劇小丑的各式面向；致力舞蹈藝術文化交流與創作的金門棠風舞蹈團，則以《藝啟舞動，金門酒鄉情》舞出在地山光水色。

由第3屆國家文藝獎舞蹈類得主平珩創立的舞蹈空間舞蹈團，呈現不特別敘事、聚焦於舞蹈意向流動為主題的編舞《碎月》；累積超過20座國際大獎及4座傳藝金曲獎的拉縴人歌手，特別改編金門在地最耳熟能詳的歌曲，打造《金曲年代》；來自烏來的泰雅族演藝團隊馬拉赫文化藝術團，則以《瑪司故-Msqun》期盼身在異鄉的族人們不管身在何處，大家的心都要像在故鄉時凝聚在一起。