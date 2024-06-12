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淨零環保 大港創艦基地媒合新創與日本上市企業簽約

中央社／ 高雄12日電

高市府「大港創艦MEGABAY」新創基地，成功協助進駐新創公司「點點塑環保科技」與日本上市公司「日東製網」簽署合作意向書，雙方將針對廢棄漁網再回收利用進行合作。

高市府經發局「大港創艦MEGABAY」新創基地與「日本Creww企業加速器」共同合作，透過專案輔導「台日新創企業加速計畫」，進而促成「點點塑環保科技」、「日東製網」合作，今天在「大港創艦新創基地」舉行合作意向書簽署儀式。

「點點塑環保科技」總經理洪以柔表示，進駐高雄大港創艦新創基地協助媒合在地業務，透過日本企業加速器Creww實質落地日本業務。「日東製網」部長中村道隆表示，首次參與台日新創企業加速計畫，台灣新創業者創意技術令人驚艷，很高興針對廢棄漁網再回收利用議題與台灣新創進行合作，促進地球綠色環保減碳。

高雄市經濟發展局長廖泰翔表示，台、日地理位置相近，產業類型也相似，透過熟悉日本市場的「Creww企業加速器」平台，縮短中間協商期間，成功媒合高雄新創與日本企業合作。

依經發局資料，「點點塑環保科技」以廢棄物回收再利用，短期投入循環再生材料等研發利用，有利持續提升循環再生材料作為替代原料，以循環經濟發展策略響應國際「2050淨零排放」目標。這次合作的促成同時展現高市府「淨零轉型」政策結合新創發展成果。

經發局說明，為持續鼓勵新創企業進駐大港創艦新創基地，業者享有「一免二減半」租金優惠（首年免租金，第二年租金減半優惠），近期將公開進行招募徵件，更多資訊將公布經發局網站或臉書。

成功 新創企業 日本

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