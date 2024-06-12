快訊

上班12小時累垮！搭北捷被2名長者逼讓座 OL與老翁扭打又自撞牆濺血

胡歌來了！淡綠西裝寶總上身 直呼：好久不見！

新冠疫情再升！患者具有二大特色 低燒多日、快篩陰

金門黃厝社區活動中心啟用 李文良期許多元運用

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
黃埔村辦公處暨黃厝社區活動中心今天舉辦盛大的啟用典禮，與會貴賓與社區幹部合影。記者蔡家蓁／攝影
黃埔村辦公處暨黃厝社區活動中心今天舉辦盛大的啟用典禮，與會貴賓與社區幹部合影。記者蔡家蓁／攝影

最靠近金門大橋的小金門黃埔村辦公處暨黃厝社區活動中心今天上午舉辦盛大的啟用典禮，整個社區宛如辦喜事，全部動起來，副縣長李文良在主持揭幕時也表示，期望村辦公處暨社區活動中心的完工落成，能作為一地區多功能的服務場域，包括辦理社區照顧、老人共餐、老幼共學等服務得以拓展及提升，除了持續推動現有社區總體營造及社區綠美化外，也將服務對象擴及到各個年齡層與性別。

黃厝為黃姓先民早年在此開基所居住的村落，而黃埔村因轄內包含黃厝與埔頭兩個自然村而得名，為了今天的啟用典禮，社區的婆婆媽媽一早就開始忙碌起來，現場準備了牛肉麵、梅子酒跟粽子迎賓，讓到場參與的李文良、議員洪成發、烈嶼鄉長洪若珊、鄉代會主席林長耕都說很有特色，印象深刻。

李文良在致詞時表示，縣府現在財政比較吃緊的情況下，黃厝還能蓋一棟如此美輪美奐的活動中心，是靠各界的幫忙；李文良期許，未來社區發展除了例行性經營運作，也可融入在地特色及資源創造多元蓬勃的生氣，為社區注入源源不絕的能量，社區活動中心的場域也得以充分使用，透過這樣將在地資源與人力有效整合及運用的方式，讓社區能永續發展。

洪成發指出，烈嶼鄉共有19個社區，在黃厝社區活動中心完成後，剩下雙口、后宅、下田3個社區沒有社區活動中心，他也提及，雙口鄉親一直期盼興建社區活動中心，縣長陳福海先前也有承諾，希望未來縣府可以兌現承諾。

洪若珊則表示，期盼村長、社區理事長、社區幹部與社區志工們共同維管及善用社區活動中心這樣優質的場地，除居民休閒集會或辦理三節活動，也能凝聚社區居民向心力，結合社區志工與在地人力，辦理各項延續性的活動，提升社區意識，營造安居樂業健康的社區。

社區的幹部透露，未來社區活動中心除了作為黃埔村辦公處及社區居民集會活動、推動社區發展及聯絡情感的用途，也會著手開發梅酒等特產，讓「大金高梁、小金梅酒」，期盼讓小金門多一項特產，讓梅子酒可以跟高梁酒一樣有名，飄香兩岸。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

黃埔村辦公處暨黃厝社區活動中心今天舉辦盛大的啟用典禮，社區準備了牛肉麵與梅子酒迎賓。記者蔡家蓁／攝影
黃埔村辦公處暨黃厝社區活動中心今天舉辦盛大的啟用典禮，社區準備了牛肉麵與梅子酒迎賓。記者蔡家蓁／攝影
黃埔村辦公處暨黃厝社區活動中心今天舉辦盛大的啟用典禮，與會貴賓參觀內部設施。記者蔡家蓁／攝影
黃埔村辦公處暨黃厝社區活動中心今天舉辦盛大的啟用典禮，與會貴賓參觀內部設施。記者蔡家蓁／攝影
黃埔村辦公處暨黃厝社區活動中心今天舉辦盛大的啟用典禮，與會貴賓剪綵。記者蔡家蓁／攝影
黃埔村辦公處暨黃厝社區活動中心今天舉辦盛大的啟用典禮，與會貴賓剪綵。記者蔡家蓁／攝影
黃埔村辦公處暨黃厝社區活動中心今天舉辦盛大的啟用典禮，烈嶼鄉長洪若珊與烈中醒獅隊合影。記者蔡家蓁／攝影
黃埔村辦公處暨黃厝社區活動中心今天舉辦盛大的啟用典禮，烈嶼鄉長洪若珊與烈中醒獅隊合影。記者蔡家蓁／攝影

幹部 李文 金門大橋

延伸閱讀

兆豐證防詐列車 開進社區

廢校變身再生獲獎 嘉縣正義國小獲全球卓越建設獎銀獎

連續5周本土零紀錄破功 高雄20歲男發燒、肌肉痠痛確診登革熱

大家醫計畫推地區醫院全人全社區照顧 估8月上路

相關新聞

金門黃厝社區活動中心啟用 李文良期許多元運用

最靠近金門大橋的小金門黃埔村辦公處暨黃厝社區活動中心今天上午舉辦盛大的啟用典禮，整個社區宛如辦喜事，全部動起來，副縣長李...

哇！九如阿婆種出大芋頭是一般芋頭8倍大 秘訣在這裡

屏東縣九如鄉種芋頭阿婆77歲劉潘秀蘭，種出超巨大芋頭，是一般芋頭8倍大，劉潘秀蘭分享，種植秘訣就是要有愛心，像照顧小孩子...

長治鄉長補選今3人登記參選 陳琮賀、吳亮慶、邱佳娟

屏東縣長治鄉長古佳川因案判刑，4月底請辭，7月27日補選，今起到14日開始登記，今天一早，無黨籍陳琮賀、綠營出身前議員吳...

屏東物產館 挨批蚊子館

前瞻經費補助興建的屏東農業物產館爭議不斷，開館1年多，經營業者就解約撤場，多名議員昨質詢批評，斥資2億元打造卻成蚊子館，...

新聞眼／缺地等隱憂 寵物紀念業者合法化挑戰大

高雄市犬貓登記數量達30萬隻，排名全國第3，歷年議員多次辦公聽會，催生高雄市寵物生命紀念自治條例，本月初終於通過，雖中央...

水源區設寵物生命園區 高雄大樹區反對

毛小孩身後事商機大，高雄尚無合法的寵物紀念園區，近日寵物生命紀念自治條例通過，有業者在大樹區申設附火化爐的寵物生命紀念園...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。