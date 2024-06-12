金門黃厝社區活動中心啟用 李文良期許多元運用

最靠近金門大橋的小金門黃埔村辦公處暨黃厝社區活動中心今天上午舉辦盛大的啟用典禮，整個社區宛如辦喜事，全部動起來，副縣長李文良在主持揭幕時也表示，期望村辦公處暨社區活動中心的完工落成，能作為一地區多功能的服務場域，包括辦理社區照顧、老人共餐、老幼共學等服務得以拓展及提升，除了持續推動現有社區總體營造及社區綠美化外，也將服務對象擴及到各個年齡層與性別。

黃厝為黃姓先民早年在此開基所居住的村落，而黃埔村因轄內包含黃厝與埔頭兩個自然村而得名，為了今天的啟用典禮，社區的婆婆媽媽一早就開始忙碌起來，現場準備了牛肉麵、梅子酒跟粽子迎賓，讓到場參與的李文良、議員洪成發、烈嶼鄉長洪若珊、鄉代會主席林長耕都說很有特色，印象深刻。

李文良在致詞時表示，縣府現在財政比較吃緊的情況下，黃厝還能蓋一棟如此美輪美奐的活動中心，是靠各界的幫忙；李文良期許，未來社區發展除了例行性經營運作，也可融入在地特色及資源創造多元蓬勃的生氣，為社區注入源源不絕的能量，社區活動中心的場域也得以充分使用，透過這樣將在地資源與人力有效整合及運用的方式，讓社區能永續發展。

洪成發指出，烈嶼鄉共有19個社區，在黃厝社區活動中心完成後，剩下雙口、后宅、下田3個社區沒有社區活動中心，他也提及，雙口鄉親一直期盼興建社區活動中心，縣長陳福海先前也有承諾，希望未來縣府可以兌現承諾。

洪若珊則表示，期盼村長、社區理事長、社區幹部與社區志工們共同維管及善用社區活動中心這樣優質的場地，除居民休閒集會或辦理三節活動，也能凝聚社區居民向心力，結合社區志工與在地人力，辦理各項延續性的活動，提升社區意識，營造安居樂業健康的社區。

社區的幹部透露，未來社區活動中心除了作為黃埔村辦公處及社區居民集會活動、推動社區發展及聯絡情感的用途，也會著手開發梅酒等特產，讓「大金高梁、小金梅酒」，期盼讓小金門多一項特產，讓梅子酒可以跟高梁酒一樣有名，飄香兩岸。