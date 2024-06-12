哇！九如阿婆種出大芋頭是一般芋頭8倍大 秘訣在這裡

屏東縣九如鄉種芋頭阿婆77歲劉潘秀蘭，種出超巨大芋頭，是一般芋頭8倍大，劉潘秀蘭分享，種植秘訣就是要有愛心，像照顧小孩子一樣。九如鄉農會總幹事龔泰文指出，種岀超大芋頭關鍵是採用有機肥料配合複合肥料混合使用並加培土，勤勞管理，因而種出高品質芋頭。

77歲劉潘秀蘭原本種植檸檬，但檸檬一年採收多次，相當辛苦，這幾年改種植芋頭，種植9個月採收，芋頭品種是常見檳榔芋頭，她種植方式採旱芋，在檳榔園旁種芋頭，近年來在細心管理栽培下，種出超大芋頭。

劉潘秀蘭的鄰居丁瑪莉是屏北社大無毒班成員，丁瑪莉將鄰居劉潘秀蘭種出大芋頭跟無毒班的老師、九如鄉農會總幹事龔泰文分享，龔泰文說，超大芋頭吃起來口感更綿密，品質佳，削完皮之後晶瑩剔透，有些人擔心太大有疑慮，但農會做好品質把關。

龔泰文說，超大芋頭是檳榔芋頭品種，最大8斤重，一般芋頭約1斤重，農民種植超大芋頭約1分地，產量約1萬斤，且創下全區都是這麼大的芋頭，關鍵在於農民用心，使用有機肥加上複合肥料與培土，無毒栽培。

超大芋頭重8斤，長度約60公分。一般芋頭重量約1斤重，長度約20公分，劉潘秀蘭分享，種出超大芋頭真的超驚喜的。