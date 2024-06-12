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屏東物產館 挨批蚊子館

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏東縣議員陳揚批農業物產館是蚊子館，端午連假期間大門緊閉。圖／議員陳揚提供
屏東縣議員陳揚批農業物產館是蚊子館，端午連假期間大門緊閉。圖／議員陳揚提供

前瞻經費補助興建的屏東農業物產館爭議不斷，開館1年多，經營業者就解約撤場，多名議員昨質詢批評，斥資2億元打造卻成蚊子館，重新招標5次都流標，現還借給軍方做教召很不妥，建議轉換經營方式，如打造農業親子館；縣府農業處長鄭永裕說，軍方僅使用至下月，另會檢討招標內容，考慮調降營運條件。

縣府農業處、原民處與地政處昨在議會業務報告。議員何春美說，物產館應是農產平台，近日卻看到國軍車輛進出，相當不妥，縣府不夠積極，都去國外行銷農產品，把物產館晾在一旁。

議員陳揚批，當初物產館開幕時說要成為青農後盾，365天全年無休，如今卻物是人非、關門大吉，縣府對於解約業者僅裁罰30萬元太少了，未來訂合約要能有效約束廠商。

議員梁育慈說，物產館4、5月招標5次都流標，然而物產館地點是優勢，鄰近交流道旁，希望縣府不要太局限只能展售，可以推農業親子館、農業博物館等多元主題應用。

農業處長鄭永裕說，借給國軍教召是4到7月，連續5次流標，已退回檢討，會再努力，營運條件等會調降。

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