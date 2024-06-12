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新聞眼／缺地等隱憂 寵物紀念業者合法化挑戰大

聯合報／ 本報記者徐白櫻

高雄市犬貓登記數量達30萬隻，排名全國第3，歷年議員多次辦公聽會，催生高雄市寵物生命紀念自治條例，本月初終於通過，雖中央與地方法規完備，民間對寵物火化爐接受度低、合法用地取得不易，條例規範非法業者有兩年緩衝期，但實際須輔導業者逾10家，能否期限內都合法化，成市府接下來的挑戰。

高雄市寵物生命紀念自治條例草案預計2年後上路，未來許可證有效期間3年，每3年須換證一次。未經許可擅自經營寵物生命紀念業，可處2萬至10萬元。

據動保處統計，高雄有9家業者向農業部提出興辦事業計畫申請，不過此數字僅是提出合法化業者，實際業者不止於此。興辦事業計畫若通過，後續進入市府各單位審查，全部通過後才向地政局提土地變更特定目的事業用地，取得建照、使照。

議員黃秋媖說，目前全國僅通過1家合法業者，很多業者都是卡在用地取得，現行工業區用地取得成本太高，非都土地興辦事業計畫通過機率很低，自治條例立意良善，不過業者合法化難度頗高，最後恐怕只能管少數合法業者，非法業者還是存在，失去美意。

高雄目前僅1家業者進入市府審查階段，歷時數月仍未通過，動保處坦言審查過程不可能太快，業者則擔心申請時程漫長，完成變更地目後還要增設水土保持、空汙設備，負擔很大，即便毛小孩是許多家庭無可取代的親人，寵物火化爐與一般殯葬設施設置遭遇問題雷同，鄰近居民難接受，市府、業者皆須投入更多心力。

寵物 高雄市

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