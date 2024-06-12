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水源區設寵物生命園區 高雄大樹區反對

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄報導
業者計畫在高雄大樹設置寵物生命紀念園區，昨辦公聽會反彈聲浪大，居民擔憂火化爐等設施會汙染環境。記者蔡世偉／攝影
業者計畫在高雄大樹設置寵物生命紀念園區，昨辦公聽會反彈聲浪大，居民擔憂火化爐等設施會汙染環境。記者蔡世偉／攝影

毛小孩身後事商機大，高雄尚無合法的寵物紀念園區，近日寵物生命紀念自治條例通過，有業者在大樹區申設附火化爐的寵物生命紀念園區，昨辦公聽會，近百名民眾高喊反對，居民認為大樹是高雄重要水源區，又設3處兵工廠，擔心水源與空氣受汙染，要求另外覓地。動保處表示，並非辦完公聽會就通過申請，統整居民意見後帶回市府研議。

業者星願公司執行董事柳佳良說，目前高雄並無合法經營的寵物火化場所，現有業者不僅不合法，設施也不合規範，排放廢氣未經過處理，導致許多民眾產生誤解；他強調，公聽會的原意就是要讓民眾理解兩者不同，可惜民眾不好的既定印象已深，無法在一時半刻解釋清楚，會持續溝通。

農業部去年7月公告修正非都市土地申請變更為寵物生命紀念設施使用興辦事業計畫審查作業要點，高雄9業者向農業部提出申請寵物生命紀念設施，實際經營的業者不止於此。欲在大樹區新設的星願寵物生命紀念公司配合審查作業，昨在大樹興田里活動中心辦公聽會。

業者簡報後，退休公務員吳信友率先站出反對；他說，大高雄地區有7成自來水來自大樹，還有3處兵工廠、多個殯葬園區，這些設施對地方毫無益處，現又加入寵物殯葬，居民情何以堪。

吳信友發言獲現場近百鄉親鼓掌認同，並舉手表達聲援，多人附和說，數十年來都飲用山泉水，外地人也來大樹買水喝，市府若開放寵物生命紀念園區及火化設施，恐汙染水源與空氣。興田里長曾金益、三和里長黃重信揚言，只要市府開放，立刻發動里民前往市府與園區預定地抗議。

列席的市府動保處副處長段奇漢說，10公頃以下山坡地須辦公聽會以符合公益原則，希望透過公聽會讓業者向地方居民說明計畫內容，市府沒有任何既定立場。

寵物 毛小孩 農業部

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