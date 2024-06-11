達悟族樂舞多元樣貌赴歐展演 驚豔奧、立兩國觀眾

文化部、駐德代表處文化組與奧地利維也納國際文化協會共同支持舉辦的「達悟文化展演計畫」，繼2022年後2度赴歐展演，讓達悟族樂舞的多元樣貌，驚豔奧地利、立陶宛觀眾。

文化部透過新聞稿分享，這次參與團隊包含蘭嶼「海洋之聲」及第33屆金曲獎入圍樂團「野東西」，在5月24日到6月1日間前往奧地利維也納、立陶宛首都維爾紐斯及約納瓦，發表原住民文化復原與保存的成果。

「海洋之聲」由2名達悟族男性耆老與8名女性舞者組成，其中年紀最長、來自椰油部落的顏督軍獨自吟唱傳統祭典歌謠，以純人聲的低吟震懾全場，達悟婦女配戴長串瑪瑙與貝殼項鍊所演繹的「頭髮舞」與「禮帽舞」則展現驚人的肢體氣勢。

蘭嶼年輕世代組成的「野東西樂團」，以獨特風格詮釋兩代達悟音樂的傳承與趣味。巡演中每場活動，除了現場歌謠與舞蹈的演出，更呈現早期蘭嶼農務與抗核廢之經典畫面，引領現場觀眾體驗蘭嶼先民的過往。

奧地利維也納國際文化協會（iKultur）策展人林維亞與約翰尼斯．克涅茲（Johannes Kretz）自2007年就開始推動蘭嶼音樂與文化的研究與保存，2022年以「蛻變」為題，首次邀請達悟族團隊赴歐演出。今年演出主題為「連接與敘事」，以音樂展現達悟文化過往與當代的對話。

駐奧地利大使張小月表示，很榮幸迎接來自蘭嶼的團隊，讓台奧有更緊密的連結；駐立陶宛大使王雪虹指出達悟族的美麗與哀愁，都被具體而微地表現出來。

駐德文化組分享，「達悟文化展演計畫」結合中央研究院及法國巴黎民族音樂學研究中心所典藏的歷史錄音，讓台灣原住民口語採集的成果得以展現，並進一步與當代藝術結合進行創作，保存發展台灣原住民文化。系列作品經由文化部經費挹注，受到更多海外觀眾所認識，精采呈現台灣新舊交融的多元樣貌。