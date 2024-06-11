開離島第一槍！小琉球7月新制收觀光保育費 3潮間帶每人60元
屏東縣琉球鄉因觀光蓬勃發展，海域資源因人為遊憩壓力逐漸衰退，縣府今年展開多項重要海洋保育措施，7月1日率離島之先，在自然人文生態景觀區的杉福、漁埕尾、肚仔坪3區潮間帶，依發展觀光條例收取每人60元觀光保育費，此外，因部分海膽影響潮間帶植被，也將2種海膽自保育名單中移除。
屏東縣政府今年4月與交通部會銜公告「屏東縣琉球鄉自然人文生態景觀區」，範圍包括肚仔坪、杉福、蛤板灣、漁埕尾、龍蝦洞5處潮間帶，依發展觀光條例「旅客進入自然人文生態景觀區，應申請專業導覽人員陪同進入」，規定，並循霧台鄉自然人文生態景觀區哈尤溪收費導覽模式，並開離島觀光保育費首例收費。
縣府說，小琉球即將進入暑假旅遊旺季，預期大批遊客登島，為便利民眾繳納，縣府委託7-ELEVEN ibon售票，即日起民眾即可至全國7-ELEVEN門市或ibon售票系統購票，ibon操作QA詳見「潮琉生態保育網」，票券適用期間至11月30日可於杉福、漁埕尾、肚仔坪潮間帶擇一使用，行前請依規定洽專業導覽人員陪同進入。
另根據調查發現，近年琉球海域珊瑚覆蓋率衰退，甚至失去珊瑚礁功能，潮間帶海膽（梅氏長海膽及口鰓海膽）繁生，嚴重侵蝕礁岩，影響潮間帶植被生長，危害生物棲息環境。為有效養護資源，將梅氏長海膽及口鰓海膽自保育對象移除，並將硨磲貝及珊瑚（含珊瑚礁）列入保育物種，以確保生態平衡，提升保育成效。
根據縣府委託中山大學海洋事務研究所2023年進行調查杉福、漁埕尾、肚仔坪潮間帶結果，發現生物（大型底棲無脊椎動物）密度為2014年的4成，近年雖有穩定回升，但速度緩慢，且近幾年生態和棲地基礎環境都受到負面衝擊，要恢復過去水準還有很長一段路；縣府說，近年因氣候變遷、觀光興盛，導致琉球海域生物量衰減、資源枯竭，除提升民眾保育意識外，並將資源挹注地方，共同推動生態保育工作。
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