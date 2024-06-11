斥資2億「農業物產館」廠商解約撤場、流標5次 屏議員批蚊子館

前瞻補助興建屏東農業物產館爭議不斷，開館1年多經營業者解約撤場，多名議員今質詢說，斥資2億元打造，卻成蚊子館，招標5次都流標，這段期間還借給軍方做教召，很不妥，建議轉換經營方式，例如打造農業親子館，不能都只靠承辦廠商。農業處長鄭永裕說，會再第二輪招標努力，檢討招標內容。

屏東縣府農業處、原民處與地政處今議會業務報告，議員何春美、陳揚、梁育慈關心屏東農業物產館後續經營，希望農業處要有完善短中長期規畫，不要淪為蚊子館。

議員何春美說，農業物產館應該是要做農產平台，近日她看到有國軍車輛進出，相當不妥，物產館是屏東縣的象徵，她也批縣府不夠積極，都去國外行銷農產品，卻把物產館冷冰冰晾在一旁。

議員陳揚批，當初物產館開幕時，說要成為青農後盾，365天全年無休，如今卻物事人非，關門大吉，2億元卻變成蚊子館，當初開幕多盛大，如今就有多凋零。縣府對於業者僅裁罰30萬元，太少了，未來訂合約要能有效性約束廠商。

議員梁育慈說，物產館今年4、5月招標5次都流標，猶如小朋友數學不會，一直拿考卷出題。物產館地點是優勢，鄰近交流道旁，希望縣府不要太侷限只能展售，可以推農業親子館、農業博物館等多元主題應用。

農業處長鄭永裕說，借給國軍教召是今年4到7月，4、5月連續招標5次都流標，已經退回檢討，會再努力，營運條件等也會調降。物產館部分，一樓是展售平台，二樓將作為健康產業園區、六塊厝產業園區、熱帶農業特色產業園區，三個園區聯合辦公室與布展空間，農業大學上課場所。物產館的業者去年10月解約撤場，縣府裁罰業者30萬元，並將移送公共工程委員會。