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高雄73歲碼頭司機控被逼離職 下包商願赴勞工局調解

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
劉姓男子出示手機訊息，表示下包商要把他從倉庫作業轉換到港邊工作。記者王勇超／攝影
劉姓男子出示手機訊息，表示下包商要把他從倉庫作業轉換到港邊工作。記者王勇超／攝影

高雄劉姓男子受雇於運輸倉儲公司的下包商，今年3月底，下包商要把他從倉庫作業轉換到船邊作業，劉男認為上班時間會變得不固定、薪水也恐減少，因此拒絕換工作。劉男向聯合報投訴說，下包商竟以不遵守調派為由，要他找會計自己寫一張離職書，「就是想讓我自己離職」，不需付資遣費；陳姓下包商說，雙方如有歧見，願意到勞工局調解。

劉姓男子（73歲）說，他在高雄港碼頭當了25年的貨櫃車司機，受雇於一家商船公司委託倉儲公司的下包商，今年3月底下包商要把劉男從倉庫作業，換到船邊作業，劉男認為船邊作業上班時間不固定，「什麼時候船靠碼頭，就要什麼時候出來工作」，薪水是算櫃數，1個貨櫃40多元，又沒底薪，因此拒絕換工作。

劉男表示，他找下包商反映不想換到船邊工作，下包商竟叫他到公司找會計，自己寫離職書。他向商船公司及倉儲公司的幹部，反映下包商不照勞基法，希望他們可以指正，但都未被理會。他找勞工局諮詢，勞工局告訴他，只能針對目前的包商提出協商。

下包商陳姓男子說，10年前他承攬倉儲工作時，劉男已經60多歲，當時因劉男還要養1個6、7歲的小女兒，才繼續給劉男工作，但劉男目前已經73歲，工作反應速度變慢，常與他人爭執，他總共承包2個工作場域，1個在倉庫、1個在船邊，才會把劉男調往船邊工作。

陳男說，劉男也是承包他的工作，並不是他公司的員工，雙方如有歧見，願意到勞工局調解。

高市勞工局說，工作事項與薪資應依勞資雙方所簽訂勞動契約辦理，如雇主未經勞工同意，未依勞動契約片面變動勞動條件，致工資未全額直接給付，將違反勞基法第22條規定，可裁罰雇主2萬至100萬元罰鍰。勞工如認為工作調動有爭議，可以向勞工局申請調解，以為協處。

勞工局 資遣 離職 高雄港

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