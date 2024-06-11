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中油林園廠燃燒塔冒火煙 「今年以來第5次」環保局要開罰

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
中油林園廠11日燃燒塔突然冒出火光與濃煙，中油表示，新三輕工場因壓縮機異常，啟動安全措施，將製程氣體排放燃燒塔處理，產生火光及煙霾。圖／讀者提供
中油林園廠11日燃燒塔突然冒出火光與濃煙，中油表示，新三輕工場因壓縮機異常，啟動安全措施，將製程氣體排放燃燒塔處理，產生火光及煙霾。圖／讀者提供

中油罰單收不完？中油高雄林園廠再出包，11日上午被民眾發現燃燒塔竄出火煙，高雄環保局發布訊息指出，中油林園廠上午10時2分發生輕油裂解程序（M33）壓縮機（C-1201）跳車，將製程氣排放燃燒塔處理，因不完全燃燒造成黑煙，依違反空污法第32條規定，裁罰新台幣10萬至500萬元罰鍰。中油表示，配合辦理。

中油說明，11日上午約10:05石化事業部林園廠新三輕工場因壓縮機異常，工作作人員啟動緊急應變，將製程氣體排放燃燒塔處理，產生火光及煙霾，大約10:20即無火光及煙霾，工場並已恢復正常操作。事件當下也通報相關單位及讓附近居民了解，至於高雄市政府環保局表示後續可能裁罰事宜，石化事業部會配合辦理。

據了解，這是高雄林園廠今年以來第5次出狀況，除了6月11日這一次之外，1月有1次、3月有2次、4月有1次，其中4月份是四輕，其餘為新三輕工場。中油解釋，新三輕剛大修完畢，剛開爐時會比較有小問題發生，所有3月有兩次燃燒塔冒出火光煙情形，與大修品質沒有控制好有關。

至於新三輕工場11日燃燒塔再竄火煙則與大修沒有直接關係，主要是因為油壓系統穩定度出問題，壓力偏高導致壓縮機跳車，因此啟動安全措施，將製程氣體排放燃燒塔處理，產生火光及煙霾，中油表示，將加強油壓系統的控制與管理，避免再發生相同事件。

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