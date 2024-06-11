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高屏2快環評初審卡關 加強污水監測及安全應變

中央社／ 台北11日電

環境部今天召開高屏2快環評初審，環委認為，部分施工路段的灌漿水可能會有鎂離子溶入水中，讓高屏溪下游民眾「拉肚子」，應加強下游監測及安全應變措施，建議本案補充修正後再審。

環境部今天召開「高雄-屏東間東西向第2條快速公路環境影響評估報告書初稿」專案小組初審會議，本案於民國110年經環評大會審查，結論建議應繼續進行第2階段環境影響評估；開發單位去年完成評估書初稿函送交通部，環境部今天進行首次初審。

開發單位交通部公路局南區公路新建工程分局表示，高屏2快西起於高雄市高鐵路與台1線路口附近，往東通過大樹丘陵區及跨越高屏溪後進入屏東縣銜接至國道3號。

公路局指出，現有高雄-屏東間東西向聯外快速運輸不足，現有道路已呈現交通壅塞；高屏2快主線全長約22.6公里，設置8處交流道，以高架橋為主，主線車道採雙向4車道布設。

環評委員表示，部分施工路段跨越高屏溪，雖然避開自來水取水口，但還是在上游；其中灌漿水含有鈉、鈣、鎂等水溶性離子，「鎂離子可能讓大家都拉肚子」，就算豐水期能稀釋，但枯水期該如何處理；要求開發單位在灌漿時監測下游如導電度、pH值等，牽涉到高屏地區的用水安全，應有安全應變措施。

環委指出，目前規劃路線私有地占約60%，可能影響到300多戶建築物，但在邀請居民參與公聽會時，只用廊帶規劃迴避問題；在報告中也只提到「當地居民已與會表達意見」，應補充說明當地居民意見，並加強說明、溝通。

環委討論後，建議本案補充修正後再審；要求開發單位加強說明規劃路線經仁武斷層對本計畫可能的影響，並補充災害應變計畫；另外加強營運期間對鄰近區域平面道路的交通衝擊評估等。

屏東縣 環境部 環評 高屏溪

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