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農漁產送科學檢驗賓主都安心 屏東鼓勵農漁民送驗補助5成

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣枋寮鄉向洋漁場搭配縣府養殖水產品用藥自主管理計畫，出貨前自主送驗，保障自己和消費者。圖／屏東縣政府提供
屏東縣枋寮鄉向洋漁場搭配縣府養殖水產品用藥自主管理計畫，出貨前自主送驗，保障自己和消費者。圖／屏東縣政府提供

屏東縣是農漁大縣，食安意識抬頭，為建構安全生產鏈，縣府今年持續推農藥殘留、養殖水產品動物用藥及重金屬檢驗費補助5成專案，助農漁友以優質產品提升市場競爭力；屏東可可近年在國際舞台取得佳績打開知名度，並建立民眾對屏東品牌信心，提升產品國際競爭力，縣檢驗中心也納入可可和周邊產品檢驗。

屏東縣檢驗中心主任張菊香說，中心推動全方位食安檢驗服務，設籍縣內農、漁民或農、漁民團體所生產供銷的農漁產品，推出檢驗補助專案，包括農藥快篩、411項農藥殘留、重金屬及養殖水產品動物用藥檢驗，補助5成以上費用，以減輕農漁民檢驗費負擔，提高農、漁產品上市及出口前自主檢驗比率。

她說，中心今年爭取到衛生福利部食品藥物管理署補助，增購液相層析串聯質譜儀1台，可縮短檢驗時程，大幅提升檢驗效率，提供農漁民更快速優質的檢驗服務；呼籲農、漁民踴躍自主送驗，共同為農漁產品安全把關，加強上市及出口前檢驗，減紡動物用藥及農藥殘留；自主送驗結果是輔導農漁民加強管理，非為裁罰依據，可把握這個機會。

內埔鄉的賴錫賢、徐嘉蕙夫婦20年前投入可可種植，採有機肥、不噴除草劑，以草生栽培達到生態平衡維護土地，近年來田間發現果子狸、松鼠、老鷹等小動物蹤跡；自家可可開發的商品，從種植、採收、發酵、烘培、研磨、研發成品一貫作業，為走得更長遠，主動將產品送到縣檢驗中心檢驗，同時透過田間導覽解說，讓更多人了解與自然共存共生的理念。

枋寮鄉向洋漁場主人張文清屏科大研究所畢業後，與妻子黃麗雲投入石斑、紅魚、午仔魚、金鯧等海水魚養殖，取得產銷履歷、生產溯源雙認證；黃麗雲說，自己身為三寶媽，對孩子食安特別重視，水產品經加工處理真空包裝以網路行銷，搭配縣府養殖水產品用藥自主管理計畫，出貨前自主送驗，保障自己和消費者，魚塭開放好友釣魚、食魚，體驗「產地到餐桌零距離」，並與鄰近學校合作，推廣食農教育。

屏東內埔鄉的賴錫賢、徐嘉蕙夫婦以友善農法投入可可種植，為走得更長遠，自主將產品送到縣檢驗中心檢驗，同時透過導覽解說，讓更多人了解與自然共存共生的理念。圖／屏東縣政府提供
屏東內埔鄉的賴錫賢、徐嘉蕙夫婦以友善農法投入可可種植，為走得更長遠，自主將產品送到縣檢驗中心檢驗，同時透過導覽解說，讓更多人了解與自然共存共生的理念。圖／屏東縣政府提供
為建構安全生產鏈，屏東縣政府今年持續推農藥殘留、養殖水產品動物用藥及重金屬檢驗費減半補助專案，助農漁友以優質產品提升市場競爭力。圖／屏東縣政府提供
為建構安全生產鏈，屏東縣政府今年持續推農藥殘留、養殖水產品動物用藥及重金屬檢驗費減半補助專案，助農漁友以優質產品提升市場競爭力。圖／屏東縣政府提供

可可 屏東縣 漁民

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