農漁產送科學檢驗賓主都安心 屏東鼓勵農漁民送驗補助5成

屏東縣是農漁大縣，食安意識抬頭，為建構安全生產鏈，縣府今年持續推農藥殘留、養殖水產品動物用藥及重金屬檢驗費補助5成專案，助農漁友以優質產品提升市場競爭力；屏東可可近年在國際舞台取得佳績打開知名度，並建立民眾對屏東品牌信心，提升產品國際競爭力，縣檢驗中心也納入可可和周邊產品檢驗。

屏東縣檢驗中心主任張菊香說，中心推動全方位食安檢驗服務，設籍縣內農、漁民或農、漁民團體所生產供銷的農漁產品，推出檢驗補助專案，包括農藥快篩、411項農藥殘留、重金屬及養殖水產品動物用藥檢驗，補助5成以上費用，以減輕農漁民檢驗費負擔，提高農、漁產品上市及出口前自主檢驗比率。

她說，中心今年爭取到衛生福利部食品藥物管理署補助，增購液相層析串聯質譜儀1台，可縮短檢驗時程，大幅提升檢驗效率，提供農漁民更快速優質的檢驗服務；呼籲農、漁民踴躍自主送驗，共同為農漁產品安全把關，加強上市及出口前檢驗，減紡動物用藥及農藥殘留；自主送驗結果是輔導農漁民加強管理，非為裁罰依據，可把握這個機會。

內埔鄉的賴錫賢、徐嘉蕙夫婦20年前投入可可種植，採有機肥、不噴除草劑，以草生栽培達到生態平衡維護土地，近年來田間發現果子狸、松鼠、老鷹等小動物蹤跡；自家可可開發的商品，從種植、採收、發酵、烘培、研磨、研發成品一貫作業，為走得更長遠，主動將產品送到縣檢驗中心檢驗，同時透過田間導覽解說，讓更多人了解與自然共存共生的理念。