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一張臉就可以打卡 苗縣政啟動辨識系統1天只要打卡2次

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣長鍾東錦今天啟用員工上、下班人臉辨識系統打卡，並取消中午打卡。記者范榮達／攝影
苗栗縣長鍾東錦今天啟用員工上、下班人臉辨識系統打卡，並取消中午打卡。記者范榮達／攝影

苗栗縣政府員工上、下班差勤系統今天啟用人臉辨識系統，且1天只要打卡2次，員工中午用餐更有彈性，林姓員工直呼更人性及方便，一張臉就可以打卡，也不用擔心中午忘了打卡。

縣府第一、第二、第三辦公大樓裝設23部人臉辨識機台，縣長鍾東錦今天啟用，他說，縣府推動智慧城市，人臉辨識系統先試用第一、第二、第三辦公大樓1100名員工，若效果良好，將擴及附屬機關。

鍾東錦說，人臉辨識系統打卡，1秒鐘就可以完成，員工打卡不用太趕，導入科技提升刷卡效率與差勤管理的正確性，並且避免議員陳光軒曾質詢代打卡的漏洞，今天起取消中午打卡，讓員工更自由彈性用餐，否則長期恐怕影響身體。

林姓員工受訪表示，人臉辨識系統帶一張臉就可以打卡，不用擔心忘了帶卡片，而中午最容易忘了打卡，因為累了，吃完中餐就趴在桌上睡午覺，常常會忘了打卡。

縣府指出，過去員工打卡，上班、下班各一次，中午12點半至1點還要打卡1次，中午取消打卡更具人性考量，縣府調查目前還要打卡3次，僅嘉義市、屏東縣及澎湖縣政府，其餘均2次。

人臉辨識 屏東縣 鍾東錦

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